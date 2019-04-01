Наивный народ полагает, что "новый слуга народа" откроет для них "окно возможностей"

Небывалый расцвет напророчили Украине после выборов. Свежий глоток воздуха стране-соседке обеспечат восемь факторов, уверен экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Во-первых, считает он, дышать полной грудью наивному народу поможет вера в лучшее будущее, ведь выборы считаются "знаковым рубежом". Во-вторых, избиратели питают иллюзии, что "новый слуга народа" откроет для них "окно возможностей". В-третьих, перечисляет эксперт в своем посте в Facebook, экономика завязана не столько на цифрах, сколько на ожиданиях, которые способны "творить чудеса".

"От умения нового президента "оседлать" эти ожидания "прекрасного будущего", возникающие у экономических агентов, зависит и возможность ускорения экономического развития страны",

– поясняет Устенко, расписав все "позитивные сигналы для экономических агентов". К ним, по его мнению, относятся "цивилизованная передача власти", "широкая поддержка населения", и "обновление крови" правящего класса".

Он исключил дисбаланс в экономике, отметив, что ожидания, кто будет управлять страной в ближайшие пять лет, уходят на второй план. На авансцене появляется другая интрига: кто возглавит правительство Незалежной.

"Шансы есть у многих (включая и Гройсмана)", – полагает Устенко.

Накануне на Украине выбирали главу государства. Во второй тур, который назначен на 21 апреля, прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.