Порошенко обвинили в нарушениях в ходе президентской гонки

Действующий лидер Незалежной по полной использовал свой админресурс

Действующий президент Украины Петр Порошенко, будучи кандидатом на высший пост в стране, нарушил один из основополагающих документов ОБСЕ, регулирующий вопросы ведения избирательной кампании. Об этом говорится в предварительном докладе миссии международных наблюдателей на президентских выборах.

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отметили, что речь идет о пункте 5.4 Копенгагенского документа организации от 1990 г., который предусматривает "четкое разделение между государством и политическими партиями".

"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата",

– цитирует ТАСС отчет БДИПЧ в понедельник, 1 апреля.

Также пан Порошенко, указывают в организации, использовал метод финансового стимулирования электората с помощью повышения зарплат, предоставления дополнительных социальных выплат и премий.

В свою очередь в МВД Украины сообщили, что к ним поступило 1 тыс. 927 заявлений о нарушениях на выборах президента страны, прошедших 31 марта. Поскольку ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, второй тур назначен на 21 апреля. В него вышли шоумен Владимир Зеленский (30,28% на 18 часов 1 апреля) и действующий гарант пан Порошенко (16,01%).

