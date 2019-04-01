Порошенко бросил все ресурсы на удушение Тимошенко

"Газовая принцесса" проиграла "шоколадному королю" из-за атак "порохоботов"

Действующий президент Украины в период агитационной кампании сделал все, чтобы убрать с дороги одного из самых сильных, как думал он, своих конкурентов – лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Для этого гарант не стеснялся использовать свой административный ресурс и больше всего потратился на дискредитацию депутата Верховной рады. Так оценил политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse" Анатолий Октисюк проигрыш "газовой принцессы" на прошедших 31 марта выборах главы государства, по предварительным итогам которых Юлия Владимировна безнадежно не имеет шансов выйти во второй тур.

Он назвал несколько факторов ее фиаско.

"Во-первых, против нее активно работал Порошенко – больше всего ресурсов он тратил на ее дискредитацию. Он не столько тратил на свою кампанию, сколько на дискредитацию Тимошенко. Во-вторых, против нее сыграли технические кандидаты. В-третьих, массированная атака в СМИ различных "порохоботов". В-четвертых, атаки силовиков, которые частично разрушили сеть Тимошенко", – сказал аналитик изданию "Главред".

По его мнению, лидеру "Батькивщины" и ее штабу не удалось до конца выдержать стабильно высокий темп и агрессивный характер предвыборной агитации.





"Кампания Тимошенко как-то выдохлась: сначала она продемонстрировала значительный спринтерский рывок (форумы, презентация "Нового курса" и т.д.). Все это выглядело весьма мощно, инновационно и лидерски, а потом все как-то заглохло и вернулось к традиционным формам конкуренции", – отметил Октисюк.

Кроме того, считает эксперт, есть проблемы у самой "Батькивщины", поскольку слабо сработала региональная сеть партии, и в реальности гонку тянула на себе сама лидер.

"Все они сыграли очень пассивно. Потому одна из причин провала кампании Тимошенко – пассивность региональных структур и в целом команды. А это неправильно", – резюмировал специалист и добавил, что у Юлии Владимировны в этом году еще будет шанс отыграться на парламентских выборах, которые намечены на конец октября.

На этот час, по данным украинского ЦИК, во второй тур с явным преимуществом проходит шоумен Владимир Зеленский, набрав 30,26% голосов. Порошенко занимает вторую строчку (15,96%), за ним с небольшим отрывом идет Тимошенко (13.37%). Обработано уже 91,38% бюллетеней.

Нет никаких сомнений, если Петр Алексеевич все-таки удержит свою позицию, то за оставшийся период до 21 апреля, когда должен пройти второй тур, он все силы бросит уже на дискредитацию шефа студии "Квартал 95". Об этом уже недвусмысленно заявил украинский журналист Анатолий Шарий в своем новом видеоролике. Блогер дал развернутый комментарий по поводу интервью одного из "порохоботов", в котором тот клеймит "русский мир" и его представителя пана Зеленского, тянущих Незалежную с ее "фестивалем демократии" в "затхлый русский мир". "Русский мир" агитатор пана Порошенко повторил раз атнадцать, подчеркнув, что за актера нельзя голосовать, так как он приведет в разрушению соборной, а украинцы снова станут "рабами".

