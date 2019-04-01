В МИД РФ творчески подошли к первоапрельской шутке

Политическое событие в Незалежной не обсуждает только ленивый. Не остались в стороне и представители внешнеполитического ведомства РФ. Прокомментировав выборы на Украине, они убили сразу двух зайцев: поговорили о выборах и погоде и первоапрельской шуткой напомнили, что за день сегодня.

"Экстренное сообщение" появилось в Twitter российского МИД. В публикации сказано, что комментарий появился по "многочисленным просьбам" и подготовлен благодаря "данным объективного контроля", несмотря на то что российских наблюдателей Киев отстранил от дел.

Затем под самую известную мелодию прогноза погоды "Прощение" дипломаты рассказали о ясном небе над украинской столицей, Харьковом и Одессой, заключив:

"В целом, все ясно".

Практически все подписчики нашли сообщение министерства забавным, похохотав в комментариях от души. (Орфография и пунктуация авторские).

"По МИДовски креативно", "Елки, у меня сердце в пятки ушло", "Ну зачем так открыто, Аваков нас уже в кибератаках подозревает",

– состязались в остроумии интернет-пользователи. Надо признать, что безобидная шутка пришлась не по душе гражданам Украины, которые устроили в Сети словесную перебранку.

Накануне жители Незалежной пытались определить политический курс своей страны. Однако с первой попытки у них не вышло. Второй тур выборов, в который вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко, назначен на 21 апреля. Лидеры гонки после обработки 90% бюллетеней набрали 30,26% и 15,99% голосов соответственно.