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Тимошенко проиграла борьбу на выборах Зеленскому и Порошенко

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик уже никак не сможет повлиять на результаты голосования

ЦИК Украины обработал уже 97,48% протоколов. Согласно официальным данным, Юлия Тимошенко не смогла вклиниться в борьбу за президентское кресло.

На данный момент ее опережает Владимир Зеленский, за которого отдали 30,24% голосов, а также действующий глава государства Петр Порошенко, который набрал 15,93%, передает ТАСС.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила 13,39% и заняла третью строчку. В ЦИК отметили, что другие кандидаты, кроме Зеленского и Порошенко, уже не смогут пройти во второй тур, который состоится 21 апреля.

При этом министр юстиции Украины Павел Петренко подчеркнул, что результаты выборов обжалованию не подлежат, за исключением лишь отдельных участков.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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