Политик уже никак не сможет повлиять на результаты голосования

ЦИК Украины обработал уже 97,48% протоколов. Согласно официальным данным, Юлия Тимошенко не смогла вклиниться в борьбу за президентское кресло.

На данный момент ее опережает Владимир Зеленский, за которого отдали 30,24% голосов, а также действующий глава государства Петр Порошенко, который набрал 15,93%, передает ТАСС.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила 13,39% и заняла третью строчку. В ЦИК отметили, что другие кандидаты, кроме Зеленского и Порошенко, уже не смогут пройти во второй тур, который состоится 21 апреля.

При этом министр юстиции Украины Павел Петренко подчеркнул, что результаты выборов обжалованию не подлежат, за исключением лишь отдельных участков.