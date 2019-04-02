Вашингтон поставил на победу Зеленского

Порошенко окончательно разочаровал американцев

Украинский комик, лидирующий в президентской гонке по итогам первого тура выборов, имеет отличные шансы стать главой государства. К такому выводу пришло большинство экспертов американского аналитического центра "Атлантический совет", которые накануне провели обсуждение итогов первого тура.



Если исходить из текущей расстановки сил, во втором туре Владимир Зеленский примерно на четверть голосов опередит действующего президента страны Петра Порошенко, считает старший эксперт Евразийского центра при "Атлантическом совете" Андреас Аслунд. За шоумена, по его словам, отдаст свои голоса электорат Юлии Тимошенко, Юрия Бойко и Александра Вилкула, передает РИА "Новости".

По мнению Аслунда, Тимошенко допустила стратегическую ошибку, начав предвыборную кампанию слишком рано. Это стоило ей проигрыша 3% Петру Порошенко и не позволило выйти во второй тур.

"Появившийся после нее Зеленский выглядел более выигрышно в вопросе борьбы с коррупцией",

– отметил эксперт.

Директор Евразийского центра, экс-посол США в Узбекистане Джон Хербст не считает победу Зеленского делом решенным. По его мнению, во втором туре "гонка будет напряженной". Для успеха Зеленскому следует дистанцироваться от связи с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, которого многие называют главным спонсором "протестного" кандидата.

Президент Национального фонда демократии Карл Гершман связывает лидерство Зеленского с тем, что он "действительно сумел достучаться до людей". Украинские выборы аналитик назвал "серьезным шагом в сторону демократии".

В Верховной раде скептически отнеслись к выходу Зеленского и Порошенко во второй тур. "Если выбирают Порошенко – мы консервируем тот режим, который был. Если выбирают Зеленского, то в принципе ничего особо мы не меняем, но меняется какая-то элита", – заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По мнению политика, у Зеленского не будет возможности что-либо изменить: "Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте. Новый президент ничего не решит".

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Участниками второго тура, который намечен на 21 апреля, станут шоумен Владимир Зеленский, набравший чуть более 30% голосов, и действующий глава государства Петр Порошенко, за которого проголосовали около 16% украинцев.