Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко остался без убежища на случай проигрыша

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеДонбасс выбрал Порошенко
Лидер Незалежной растерял всех старых друзей и новых союзников

Действующего главу Украины Петра Порошенко спасет от скамьи подсудимых только переезд на необитаемый остров, потому что он успел испортить отношения со всеми. Таково мнение бывшего депутата Верховной рады Олега Царева.

Политик отметил, что в случае проигрыша во втором туре президентских выборов судьба Порошенко незавидна. На Украине оставаться нельзя – его тут же привлекут к ответу за многочисленные нарушения закона. В Испанию, где у него недвижимость, тоже нельзя.

"Он только приедет в Испанию без статуса президента, как будет уголовное дело. Потому что виллу он там покупал, пожадничав, на нелегализованные деньги", – говорит Царев.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Не получится Порошенко спокойно отсидеться в Молдавии, сообщает "Московский Комсомолец". Поскольку украинский лидер, по словам Царева, "побил горшки" с местным влиятельным бизнесменом и политиком Владимиром Плахотнюком.

Надежды на Вашингтон тоже нет. "США отказались предоставлять ему место, куда он может уехать", – рассказал экс-нардеп. Более того, вскрывшиеся сведения о том, что финансовая помощь США разворовывалась окружением Порошенко, американцы не простят. Можно ожидать открытия уголовного дела по фактам хищений. Следовательно, в Канаду Порошенко тоже не сунуться.

"Вполне возможна ситуация, что его из Канады экстрадируют в США. И он получит свою мечту, приедет в Соединенные Штаты, но уже в другом статусе", – предрек Царев.

Впрочем, есть еще Великобритания. Дети Порошенко там отлично обосновались. Возможно, и беглому шоколадному королю там найдется местечко.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

В первом туре выборов президента Украины 31 марта ни один из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов. Во второй тур прошли комик Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Новое голосование назначено на 21 апреля.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Теперь официально: Тимошенко потерпела горькое поражение на выборах

Политик уже никак не сможет повлиять на результаты голосования

Все было подстроено: мертвых дятловцев разбросали по сугробам по приказу

В естественную причину смерти туристов никто не верит

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей