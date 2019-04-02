Удивительным образом рейтинг действующего президента в регионе вырос вдвое

Манипуляции с голосами избирателей вскрылись на подконтрольных Киеву территориях в Луганской и Донецкой областях. Если практически всю предвыборную кампанию опросы общественного мнения выявляли в регионе около 6% сторонников действующего президента, то в день голосования их число неожиданно возросло до 14%. На это обратили внимание "Вести Украины".

В целом в Донбассе – той его "украинской" части, где были открыты участки для голосования, ожидаемо победил лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко. За него высказались около 40% избирателей. Но на некоторых участках люди массово голосовали за Порошенко.

В частности, в Донецкой области чуть ли не поголовно за Порошенко поставили "галочки" в бюллетенях жители округа №48 в Краматорске. По удивительному совпадению там находится градообразующий Новокраматорский машиностроительный завод, от которого избран депутат БПП Ефимов, указывает издание.

Столь же высокий результат – 42.71% – Порошенко получил в округе №52 – Дебальцево, Торецк. Всего же штабе Бойко насчитали около 100 таких "аномальных" участков в Донецкой области, которые и "подняли" средний рейтинг президента в регионе.

По мнению экспертов, объяснить такой всплеск любви и доверия к действующему главе государства в Донбассе можно только тем, что в регионе, по сути, действует военное положение. Власть в руках военных, подчиняющихся Порошенко. Да и манипулировать "мертвыми душами" – жителями Донбасса по ту сторону зоны разграничения или теми, кто давно уехал подальше от линии фронта, тут легко и просто.

Более того, результат Порошенко в регионе мог оказаться гораздо выше, если бы население не проявило политическую активность. Высокая явка смешала карты штабу Порошенко. Даже многие солдаты воспротивились давлению и предпочли проголосовать не за своего главнокомандующего, а за актера Владимира Зеленского.

В штабе Бойко уже пообещали не оставить безнаказанным манипуляции голосами избирателей. "Юристы штаба уже выехали в Торецк, Покровск и другие города Донбасса, где происходят подобные загадочные явления", – сообщили представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Эта власть обязательно сменится, и придется отвечать за нарушения в административном и уголовном порядке", – убеждены в партии.

В первом туре выборов президента Украины наибольшее количество голосов получили Зеленский – у него более 30%, и Порошенко – у него почти 16%. Второй тур назначен на 21 апреля.