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Украинские политики упрекнули Медведчука и Бойко за визит в РФ из зависти

Виктор Медведчук. Фото: www.globallookpress.com
Власть имущим не дает покоя тот факт, что "оппозиционеры" могут напрямую договориться с Москвой

Истинная причина, почему в Киеве набросились на кандидата в президенты Юрия Бойко и председателя партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, не имеет отношения к предательству и незаконному пересечению границы. Влиятельных политиков Незалежной просто-напросто гложет зависть, ведь им так слабо. Они не могут приехать в Россию и лично поговорить с коллегами из Москвы, уверена политолог Юлия Пилецкая.

"Все топовые кандидаты в президенты намекают, что они большие прозападники, но все они чувствуют за собой потенциал договориться с РФ в энергетическом вопросе, когда они говорят намеками, а Медведчук и Бойко полетели и продемонстрировали онлайн, что их принимают, и они разговаривают, то эта зависть находит свое проявление в таких решениях",

предположила она в эфире "112 Украина", напомнив, что у Медведчука имеется "переговорный мандат", который ему позволено использовать только в интересах Украины. Такой принцип Пилецкая назвала "многоуровневой позицией с двойным дном".   

Напомним, газовые переговоры от 22 марта Бойко и Медведчуку аукнулись сегодня. Генпрокурор Юрий Луценко пригрозил им уголовным делом. 


Ксения АНДРЕЕВА
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