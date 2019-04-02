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Владимиру Зеленскому рано расслабляться, несмотря на итоги первого этапа президентского голосования, Его промежуточный успех является скорее следствием слабости других кандидатов, считает глава фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) немецкого парламента Давид Вадефуль.
По его словам, вылет из борьбы Тимошенко и скромные результаты Порошенко говорят о том, что народу надоели нынешние политические элиты, они хотят новых лиц. Однако во втором туре выборов "кандидата-выскочку" ждут проблемы. Так что Зеленскому пора перестать играть в молчанку и следует рассказать избирателям, как он будет решать проблемы страны.
"Зеленский должен в ближайшие три недели до голосования конкретно заявить, за что он выступает, и какая команда политиков будет поддержать его. Украина не может позволить себе полагаться на неопытное руководство в конфликте с Россией и в ее сложном экономическом и социальном положении",
– приводит его слова пресс-служба партии.
Если к власти придет неопытный президент без четкой политической программы, этим непременно воспользуется Москва, пугает украинцев Вадефуль. По его словам, Россия сможет еще сильнее раскачать и без того шаткую ситуацию в Незалежной, пишет РИА ФАН.
Кроме того, с именем Зеленского украинцы связывают свои надежды на "более решительную борьбу с коррупцией и влиянием олигархов", поэтому ему нелишне будет объясниться перед электоратом за свои предполагаемые связи с олигархом Игорем Коломойским, о которых ходят упорные слухи. Ведь бизнесмен поддержал его выдвижение на выборы, и этот факт, несомненно, бросает тень на Зеленского как на "борца с олигархами".
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