У лидера гонки есть слабое место, хорошо известное Петру Порошенко

Владимиру Зеленскому рано расслабляться, несмотря на итоги первого этапа президентского голосования, Его промежуточный успех является скорее следствием слабости других кандидатов, считает глава фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) немецкого парламента Давид Вадефуль.

По его словам, вылет из борьбы Тимошенко и скромные результаты Порошенко говорят о том, что народу надоели нынешние политические элиты, они хотят новых лиц. Однако во втором туре выборов "кандидата-выскочку" ждут проблемы. Так что Зеленскому пора перестать играть в молчанку и следует рассказать избирателям, как он будет решать проблемы страны.

"Зеленский должен в ближайшие три недели до голосования конкретно заявить, за что он выступает, и какая команда политиков будет поддержать его. Украина не может позволить себе полагаться на неопытное руководство в конфликте с Россией и в ее сложном экономическом и социальном положении",

– приводит его слова пресс-служба партии.

Если к власти придет неопытный президент без четкой политической программы, этим непременно воспользуется Москва, пугает украинцев Вадефуль. По его словам, Россия сможет еще сильнее раскачать и без того шаткую ситуацию в Незалежной, пишет РИА ФАН.

Кроме того, с именем Зеленского украинцы связывают свои надежды на "более решительную борьбу с коррупцией и влиянием олигархов", поэтому ему нелишне будет объясниться перед электоратом за свои предполагаемые связи с олигархом Игорем Коломойским, о которых ходят упорные слухи. Ведь бизнесмен поддержал его выдвижение на выборы, и этот факт, несомненно, бросает тень на Зеленского как на "борца с олигархами".