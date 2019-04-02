Тимошенко отказалась помогать Зеленскому

Выборы были сфальсифицированы, но протестовать экс-премьер не собирается

Во втором туре голосования лидер партии "Батькивщина" не будет поддерживать ни действующего президента Петра Порошенко, ни шоумена Владимира Зеленского. Потому что они, по словам политика, не способны изменить жизнь украинцев к лучшему. Такое заявление Юлия Тимошенко сделала на пресс-конференции в Киеве.



"Я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК проходит во второй тур, не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной. Они не могут остановить ни войны, ни беды. Поэтому брать ответственность на себя я не могу",

– приводит слова экс-кандидата в президенты ТАСС.

По мнению Тимошенко, глава государства виновен в подтасовке результатов голосования. "Выборы были сфальсифицированы. И они были не просто сфальсифицированы, они были искажены", – отметила она.

Порошенко применил "грязные технологии": разрешил зарегистрировать 39 кандидатов, чтобы "распылить" протестные голоса; "подкупил" пожилых избирателей, дав им небольшую прибавку к пенсиям; внес в бюллетени фамилию "зарегистрированного однофамильца" Тимошенко, что позволило при подсчете голосов перекладывать бюллетени, поданные за экс-премьера, в его стопку. Кроме того, имели место вбросы заполненных бюллетеней в урны.

"Это все значит, что президент Украины не собирался проводить честные выборы, где все находятся в равных условиях. Я делаю заявление, что выборы конкретно Порошенко сфальсифицировал. Он не должен был быть во втором туре", – сказала Тимошенко.

При этом она заявила, что не будет оспаривать итоги первого тура в суде, потому что не верит в украинскую судебную систему. Также она не собирается выводить людей на улицы, чтобы не расшатывать ситуацию в стране.

Лидер "Батькивщины" поблагодарила всех, кто за нее проголосовал, и напомнила, что "борьба за демократическую, европейскую Украину не окончена": она продолжится в ходе парламентских выборов. Тимошенко пообещала, что все ее усилия будут направлены на то, чтобы "никто во втором туре не смог сфальсифицировать выборы". Она добавила, что ее партия будет помогать любому президенту, которого выберет страна, но только после предстоящих осенью парламентских выборов. "Тогда мы начнем эпоху возрождения страны, так как мы работали не для выборов президента, мы работали и будем работать для Украины и украинцев", – заключила политик.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Участниками второго тура, который намечен на 21 апреля, станут шоумен Владимир Зеленский, набравший чуть более 30% голосов, и действующий глава государства Петр Порошенко, за которого проголосовали около 16% украинцев. Юлия Тимошенко, которую еще в начале года называли главным претендентом на победу, заняла третье место с результатом около 13%.