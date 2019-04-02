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Пророссийские силы займут Раду после выборов

Фото: www.globallookpress.com
Президентскими выборами политическая борьба на Украине не закончится

Пророссийские настроения в Незалежной сильны. Это показали итоги первого тура голосования за президента 31 марта. И хотя кандидаты, лояльные Кремлю, не прошли во второй тур, они могут занять прочное место в Верховной раде. Так результаты выборов главы Украины оценили в Bloomberg.

Пророссийскими в агентстве считают представителя фракции "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Александра Вилкула и лидера "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрия Бойко. Вдвоем они получили поддержку около 15% избирателей.

"Они предложили людям вернуться в прошлое, и это привлекло людей пожилого возраста", – объяснил их результат эксперт из аналитического Центра Разумкова в Киеве Виктор Замятин.

Фото: www.globallookpress.com

По мнению аналитика, это не означает, что Украина готова отвернуться от Запада и повернуться снова к Востоку. Однако велика вероятность, что по итогам парламентских выборов в октябре 2019 г. состав Рады окажется более пророссийским, чем был в последние годы.

"Если все останется, как есть, партии, лояльные России, получат больше мест в следующем парламенте, чем на данный момент", – уточнил аналитик. 

На выборах президента Украины больше всего голосов – 30,2% и 15,9% – набрали соответственно актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Они продолжат борьбу во втором туре. При этом Юрий Бойко получил поддержку 11,6% избирателей, а 4,1%, передает ЦИК Украины.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
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