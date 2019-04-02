То, что России ни за что не простили бы, Незалежной спокойно сошло с рук

Президентские выборы на Украине оказались богаты на скандалы – подкупы, взятки, давление на избирателей и прочие "прелести" молодой демократии. Все это отражено в отчете ОБСЕ по итогам первого тура голосования, однако никаких криков и возмущений западных партнеров пока не слышно, заметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Думаю, что если бы речь шла о нас, то все эти факты подавались бы с эмоциями. А сейчас это делают приглушенно – сухая констатация",

– сказал он.

Стоит ли говорить, что ОБСЕ признало выборы на Украине легитимными вопреки всем упомянутым нарушениям, в том числе и очень грубым. Например, на избирательные участки не пустили российских наблюдателей и украинских избирателей, которых лишили праве голоса просто за то, что они вынуждены жить и зарабатывать в экономически более развитой России. И ведь речь идет не о какой-то кучке "предателей", которые практически никак не повлияли бы на исход первого тура выборов. Речь идет о трех с лишним миллионах украинцев.

"Это факты украинской жизни", – с сожалением признал Лавров.

Министр добавил, что поводу выборов на Украине он уже не испытывает ни пессимизма, ни оптимизма. Запад в любом случае их признает, чтобы ни произошло во время голосования, пишет "МК".