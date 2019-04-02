Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лавров показал двойные стандарты Запада на примере украинских выборов

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
То, что России ни за что не простили бы, Незалежной спокойно сошло с рук

Президентские выборы на Украине оказались богаты на скандалы – подкупы, взятки, давление на избирателей и прочие "прелести" молодой демократии. Все это отражено в отчете ОБСЕ по итогам первого тура голосования, однако никаких криков и возмущений западных партнеров пока не слышно, заметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Думаю, что если бы речь шла о нас, то все эти факты подавались бы с эмоциями. А сейчас это делают приглушенно – сухая констатация",

– сказал он.

Стоит ли говорить, что ОБСЕ признало выборы на Украине легитимными вопреки всем упомянутым нарушениям, в том числе и очень грубым. Например, на избирательные участки не пустили российских наблюдателей и украинских избирателей, которых лишили праве голоса просто за то, что они вынуждены жить и зарабатывать в экономически более развитой России. И ведь речь идет не о какой-то кучке "предателей", которые практически никак не повлияли бы на исход первого тура выборов. Речь идет о трех с лишним миллионах украинцев.

"Это факты украинской жизни", – с сожалением признал Лавров.

Министр добавил, что поводу выборов на Украине он уже не испытывает ни пессимизма, ни оптимизма. Запад в любом случае их признает, чтобы ни произошло во время голосования, пишет "МК".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Теперь официально: Тимошенко потерпела горькое поражение на выборах

Политик уже никак не сможет повлиять на результаты голосования

Все было подстроено: мертвых дятловцев разбросали по сугробам по приказу

В естественную причину смерти туристов никто не верит

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей