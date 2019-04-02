Атошникам аукнулся их президентский выбор

Неожиданную пощечину получили бойцы ВСУ, поддержавшие в качестве претендента на высший пост в стране не верховного главнокомандующего, действующего президента Украины Петра Порошенко, а выскочку актера Владимира Зеленского, победившего с явным преимуществом в первом туре выборов. Атошников лишили волонтерской помощи до проведения второго этапа голосования, а именно до 21 апреля. Об этом сообщил активист Александр Сурков.

"В тех частях, где проголосовали за Зе, до 21 числа бойцы на волонтерку могут не рассчитывать. А там посмотрим", – написал он в своем Facebook.

Большинство пользователей сей шаг не оценили. В комментариях пунктуация и орфография сохранены оригиналов:

"Правильно, пусть им Зе с Путиным ее приносят", "О, великий распределитель волонтёрки!", "Нууууу как то сложно армию пинать после того как так проголосовали в тылу. Теперь, по такой логике, тем частям которые за Петра проголосовали, не надо страну защищать так как в тылу за Зе проголосовали? Напоминает 1917-1918", "Мерзко!", "Так что, армия за счёт волонтёров до сих пор существует? А как же "Армия одета, обута, нагодовона?" Так это всё не порох, а волонтёры? Куда налоги идут?"





На прошедших 31 марта выборах президента лидер студии "Квартал 95" одержал неожиданную для многих победу. По последним данным из ЦИК, Зеленский набрал 30,22% голосов из подсчитанных на вечер вторника 99,70% бюллетеней. Пан Порошенко идет во второй тур с 15,95% поддержки украинского электората.

Ранее издание "Обозреватель" изучило первичные результаты выборов на предмет предпочтения военнослужащих. Выяснилось, что "шоколадному королю" отдали свои голоса 11 тысяч 580 воинов. Однако нельзя сказать, что верховный главнокомандующий далеко вырвался вперед от явного фаворита этого избирательного процесса – Зеленского поддержали 11 тысяч 255 человек. Это данные еще воскресной ночи.

