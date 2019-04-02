Политик получил удар со стороны воинственно настроенного радикала

Экс-депутат Верховной рады Украины, яростная националистка Ирина Фарион обрушилась с резкой критикой на кандидата в президенты страны шоумена Владимира Зеленского.

По мнению Фарион, Зеленского надо посадить в тюрьму за то, что он разговаривает на русском языке, а не на украинском.

"Его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская во второй тур", -

заявила бывшая народная избранница в эфире Youtube-канала "Говорить Львів". Чтобы подчеркнуть ничтожность Зеленского Фарион демонстративно называла его "оно". Отвечая на вопрос о том, что же делать с теми, кто поддерживает Зеленского, ведь в первом туре он набрал больше всех голосов, экс-парламентарий заявила, что объявляет войну и артисту, и его сторонникам.

Ирина Фарион известна своей непримиримой ненавистью к русскому языку. Ранее она уже заявляла, что тем, кто говорит по-русски на Украине, надо просто "давать по роже". Ратовала она и за введение уголовного наказания за использование русского языка на территории Незалежной.