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"За решетку": Зеленского раскритиковали за русский язык

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Политик получил удар со стороны воинственно настроенного радикала

Экс-депутат Верховной рады Украины, яростная националистка Ирина Фарион обрушилась с резкой критикой на кандидата в президенты страны шоумена Владимира Зеленского.

По мнению Фарион, Зеленского надо посадить в тюрьму за то, что он разговаривает на русском языке, а не на украинском. 

"Его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская во второй тур", - 

заявила бывшая народная избранница в эфире Youtube-канала "Говорить Львів". Чтобы подчеркнуть ничтожность Зеленского Фарион демонстративно называла его "оно". Отвечая на вопрос о том, что же делать с теми, кто поддерживает Зеленского, ведь в первом туре он набрал больше всех голосов, экс-парламентарий заявила, что объявляет войну и артисту, и его сторонникам. 

Ирина Фарион известна своей непримиримой ненавистью к русскому языку. Ранее она уже заявляла, что тем, кто говорит по-русски на Украине, надо просто "давать по роже". Ратовала она и за введение уголовного наказания за использование русского языка на территории Незалежной.

Валентина МАЙОРОВА
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