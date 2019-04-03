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Зеленскому указали внешнеполитический курс

Владимир Зеленский. Фото: EPA
Команда Порошенко взяла соперника под крыло

Шоумен Владимир Зеленский не станет отказываться от сближения с Западом и налаживать отношения с Россией в случае победы на выборах президента Украины. В этом убежден глава МИД Незалежной Павел Климкин.

"Украинское общество просто не допустило бы, чтобы кто-то сошел с основной внешнеполитической линии Украины, которая заключается в сближении с ЕС и НАТО", – цитирует РИА "Новости" министра.

Намекнув на майдан, который может случиться, если Зеленский начнет своевольничать, глава украинской дипломатии указал в интервью телеканалу CNBC, что не сомневается во внешнеполитической стратегии страны на ближайшие годы. Он подчеркнул, что Киев взял "стопроцентный курс на западное будущее", и новый президент не станет в этом вопросе отклоняться вправо или влево.

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

"Внешнеполитические ориентиры Украины определены навсегда", – повторил Климкин.

Сам Зеленский ранее допускал возобновление тесных контактов с Москвой при условии ее отказа от Крыма. Между тем он отмечал, что курс на украинизацию, взятый нынешними властями, порой противоречит здравому смыслу. В связи с этим он указывал на необходимость прекратить гонения на русскоязычное население и даже запустить на Украине телеканал на русском языке. За такие речи некоторые националистически настроенные соотечественники предложили отправить Зеленского за решетку, не допуская до второго тура президентских выборов.

Во время голосования 31 марта Зеленский получил поддержку более 30% избирателей. У его ближайшего преследователя – действующего главы государства Петра Порошенко – чуть менее 16%. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
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