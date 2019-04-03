Саакашвили раскрыл свои планы на Зеленского

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Во втором туре президентских выборов на Украине победит шоумен Владимир Зеленский. В этом убежден экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По его мнению, нынешний глава Незалежной Петр Порошенко уже не сможет удержаться в кресле на второй срок.
"Фактически на Украине произошла революция. Без всякого сомнения, во втором туре победит Владимир Зеленский", - заявил Саакашвили.
Бывший губернатор Одесской области не скрывает, что грядущая смена власти в Киеве его радует. "Я обожаю Украину, обязательно вернусь и восстановлю украинское гражданство", – сообщил он о своих планах в эфире телеканала "Рустави 2". Однако политическая карьера в Незалежной Саакашвили больше не интересует. Он намерен сказать твердое "нет", даже если Зеленский предложит ему возглавить украинское правительство, передает RT.
"Мои дальнейшие планы связаны с Грузией", – уверил Саакашвили.
Впрочем, и на Родине опальный политик собирается вести вполне спокойный образ жизни: выращивать виноград, возможно, консультировать новое "молодое правительство". Верх амбиций – стать мэром в родном городе.
В настоящее время Саакашвили не возвращается в Грузию, поскольку там против него открыто несколько уголовных дел.
Въезд Саакашвили на Украину запрещен до 2021 года.
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