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Саакашвили раскрыл свои планы на Зеленского

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Скандальный политик мечтает вернуться домой

Во втором туре президентских выборов на Украине победит шоумен Владимир Зеленский. В этом убежден экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По его мнению, нынешний глава Незалежной Петр Порошенко уже не сможет удержаться в кресле на второй срок.

"Фактически на Украине произошла революция. Без всякого сомнения, во втором туре победит Владимир Зеленский", - заявил Саакашвили.

Бывший губернатор Одесской области не скрывает, что грядущая смена власти в Киеве его радует. "Я обожаю Украину, обязательно вернусь и восстановлю украинское гражданство", – сообщил он о своих планах в эфире телеканала "Рустави 2". Однако политическая карьера в Незалежной Саакашвили больше не интересует. Он намерен сказать твердое "нет", даже если Зеленский предложит ему возглавить украинское правительство, передает RT.

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

"Мои дальнейшие планы связаны с Грузией", – уверил Саакашвили.

Впрочем, и на Родине опальный политик собирается вести вполне спокойный образ жизни: выращивать виноград, возможно, консультировать новое "молодое правительство". Верх амбиций – стать мэром в родном городе.

В настоящее время Саакашвили не возвращается в Грузию, поскольку там против него открыто несколько уголовных дел.

Въезд Саакашвили на Украину запрещен до 2021 года.

Фоторепортаж
Саакашвили устроил бойню на Украине
Михаил Саакашвили. Фото: AP/TASS Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Фото: Sergii Kharchenko/Zuma\TASS Фото: GLOBAL LOOK press/Oleg Pereverzev Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Gusev
Николай ВИКТОРОВ
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