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Зеленский потребовал от Порошенко показать офшоры

Владимир Зеленский. Фото: Zuma\TASS
У "хромой утки" еще есть шанс искупить вину перед украинцами

Действующий лидер Украины должен перед уходом с поста раскрыть всю информацию об имеющихся у него офшорных активах. С таким требованием к сопернику по второму туру выступил кандидат в президенты страны Владимир Зеленский.

Предвыборный штаб кандидата на странице в Facebook опубликовал перечень требований к Петру Порошенко, который с большой вероятностью лишится президентского поста после второго тура выборов.

"Требуем, чтобы до истечения срока своего пребывания на посту президента Украины он опубликовал перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет",

– отмечается в заявлении.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, глава государства через контролируемое им парламентское большинство и руководителей правоохранительных органов обязан "обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов; перезапустить работу НАПК (Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции) путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности; обеспечить принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах".

В команде Зеленского также настаивают на том, чтобы Порошенко обеспечил меры, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда, лишил Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратил их давление на субъектов предпринимательской деятельности.

Чтобы попытаться минимизировать ущерб, который шоколадный король" и его команда нанесли Украине за время пятилетнего правления, он должен как можно скорее ликвидировать схему "Роттердам+", по которой формируются цены на уголь при производстве электроэнергии на теплоэлектроцентралях. При такой методике, утвержденной в 2016 г., прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии формируется по формуле "стоимость в порту Роттердам плюс стоимость доставки до Украины". Эксперты неоднократно подвергали ее критике, отмечая, что украинцам приходится переплачивать за свет.

Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко вышли во второй тур выборов главы государства по итогам голосования, прошедшего 31 марта. По итогам обработки 99,88% протоколов, Зеленский набрал 30,23% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%. Второй тур пройдет 21 апреля.

Андрей ФИЛАТОВ
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