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Кто бы ни оказался следующим главой Украины, он должен будет
вести "открытый" и "серьезный" диалог с Россией. Об этом заявил член наблюдательской
миссии ОБСЕ на украинских выборах, итальянский депутат Паоло Гримольди.
"Неважно, кто победит во втором туре выборов, у него будет только один выбор: начать открытый и серьезный диалог, разговор таким образом, чтобы решить проблемы с Россией",
– цитирует РИА "Новости" Гримольди.
По его словам, налаживание контактов с Москвой в интересах Киева, потому что сегодня украинское государство находится в столь плачевном положении, что ему приходится просить помощи других стран. Поэтому стороны должны сесть за стол переговоров и ежедневно разбирать одну проблему за другой.
Если же новый лидер страны не последует этому совету, то больше всех пострадает сама Украина.
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