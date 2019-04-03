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В ОБСЕ заявили об отсутствии выбора в отношениях с Россией у нового президента Украины

Фото: www.globallookpress.com
Победит ли Владимир Зеленский или Петр Порошенко, уже не важно

Кто бы ни оказался следующим главой Украины, он должен будет вести "открытый" и "серьезный" диалог с Россией. Об этом заявил член наблюдательской миссии ОБСЕ на украинских выборах, итальянский депутат Паоло Гримольди.

"Неважно, кто победит во втором туре выборов, у него будет только один выбор: начать открытый и серьезный диалог, разговор таким образом, чтобы решить проблемы с Россией",

цитирует РИА "Новости" Гримольди.

По его словам, налаживание контактов с Москвой в интересах Киева, потому что сегодня украинское государство находится в столь плачевном положении, что ему приходится просить помощи других стран. Поэтому стороны должны сесть за стол переговоров и ежедневно разбирать одну проблему за другой.

Если же новый лидер страны не последует этому совету, то больше всех пострадает сама Украина. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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