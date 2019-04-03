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В Европе усмотрели факт содействия генерального прокурора Юрия Луценко нынешнему главе государства Украины Петру Порошенко, что дает повод сомневаться в независимости Генпрокуратуры. Об этом говорится в предварительном докладе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
"Непосредственная поддержка генпрокурором действующего президента вопреки законодательству вызывает беспокойство. Согласно сообщениям собеседников БДИПЧ ОБСЕ и публикациям СМИ, глава ГПУ посетил мероприятие в рамках предвыборной программы главы государства и делал заявления, в том числе на странице в Facebook, которые заставляют сомневаться в независимости ведомства",
– отмечается в документе, оказавшемся в распоряжении телеканала "112".
Также в отчете указывается, что в отношении некоторых кандидатов на высший пост в стране были открыты уголовные дела, причем, как минимум три расследования начали после того, как претенденты объявили о своем участии в президентской гонке.
Однако в целом предвыборная кампания была признана конкурентной и мирной.
Между тем, в БДИПЧ ОБСЕ остались недовольны тем, что участники президентской гонки не провели настоящих политических дебатов.
По мнению наблюдателей, публичные выступления Порошенко размыли грань между его официальной президентской позицией и позицией в качестве кандидата. С другой стороны, его явный конкурент шоумен Владимир Зеленский во время предвыборной кампании участвовал в бесплатных концертах в качестве юмориста, но не провел ни одного традиционного агитационного митинга.
Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По результатам его итогов, во второй выходят актер Зеленский, предварительно набравший
30.24%
голосов (по состоянию на вечер среды, 3 апреля, подсчитано
99,99% бюллетеней), и олигарх Порошенко с
15.95%
голосов.
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