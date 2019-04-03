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ОБСЕ зафиксировала поддержку генпрокурором кандидата Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Европейцы указали Незалежной на недопустимость применения на выборах админресурса

В Европе усмотрели факт содействия генерального прокурора Юрия Луценко нынешнему главе государства Украины Петру Порошенко, что дает повод сомневаться в независимости Генпрокуратуры. Об этом говорится в предварительном докладе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"Непосредственная поддержка генпрокурором действующего президента вопреки законодательству вызывает беспокойство. Согласно сообщениям собеседников БДИПЧ ОБСЕ и публикациям СМИ, глава ГПУ посетил мероприятие в рамках предвыборной программы главы государства и делал заявления, в том числе на странице в Facebook, которые заставляют сомневаться в независимости ведомства",

отмечается в документе, оказавшемся в распоряжении телеканала "112".

Также в отчете указывается, что в отношении некоторых кандидатов на высший пост в стране были открыты уголовные дела, причем, как минимум три расследования начали после того, как претенденты объявили о своем участии в президентской гонке.

Фото: www.globallookpress.com

Однако в целом предвыборная кампания была признана конкурентной и мирной.

Между тем, в БДИПЧ ОБСЕ остались недовольны тем, что участники президентской гонки не провели настоящих политических дебатов.

По мнению наблюдателей, публичные выступления Порошенко размыли грань между его официальной президентской позицией и позицией в качестве кандидата. С другой стороны, его явный конкурент шоумен Владимир Зеленский во время предвыборной кампании участвовал в бесплатных концертах в качестве юмориста, но не провел ни одного традиционного агитационного митинга.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По результатам его итогов, во второй выходят актер Зеленский, предварительно набравший 30.24% голосов (по состоянию на вечер среды, 3 апреля, подсчитано 99,99% бюллетеней), и олигарх Порошенко с 15.95% голосов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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