Шоумен дал олигарху сутки на размышление об очной встрече

Победивший в первом туре президентских выборов на Украине актер Владимир Зеленский лично бросил вызов на дебаты своему визави, действующему главе государства Петру Порошенко. Для этого шоумен записал специальное видеообращение на спортивном ристалище и опубликовал в Facebook-аккаунте "Команда Зеленского".

"Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Нет, я это не вы в 2014 году", – сказал кандидат-лидер гонки.

Он поставил "шоколадному королю" несколько условий для встречи.

"Жду вас здесь, в НСК "Олимпийский" (стадион в Киеве, вмещающий 80 тыс зрителей – ред), дебаты будут идти перед народом Украины, все каналы получают право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать здесь", – отметил пан Зеленский, бодро шагая по футбольному полю.

По его словам, кандидаты обязаны перед этим пройти медицинское освидетельствование и доказать украинцам, что "среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов", поскольку стране необходим здоровый президент.

"В знак уважения к трети граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или (бизнесмена Игоря) Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа. Думай... те", – бросил перчатку Петру Алексеевичу руководитель студии "Квартал 95".

Сторонники нынешнего гаранта уже ответили шоумену. Так депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова в эфире "Общественного ТВ" указала, что президент "европеец и он на стадионе не будет встречаться". Нормальные дебаты, по ее уверению, проходят в телестудиях. Кроме того, она с иронией сказала, что "на стадион к Зеленскому может прийти только президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и сыграть в футбол".

А зря, так можно и не зазвать ту самую молодежь, которую пытается соблазнить "шоколадный король".



Штаб пана Порошенко пока перчатку пана Зеленского не принял. Зато в администрации "Олимпийского" отреагировали и сообщили, что не получала заявок на проведение дебатов от лидера президентской гонки.





Ранее в его штабе заявили, что для Зеленского российские власти являются врагами, так как у него есть претензии к официальной Москве по Крыму и Донбассу. Об этом говорил в эфире программы DROZDOV на телеканале ZIK политтехнолог Дмитрий Разумков. При этом он подчеркнул, что Зеленский "не антироссийский кандидат".

Также Разумков призвал пана Порошенко принести свои извинения Владимиру Александровичу и его электорату за то, что тот назвал актера "марионеткой Коломойского".

"Это истерия наших оппонентов и это страшная штука. Действующему президенту не мешало бы извиниться. Он называет треть избирателей страны марионетками одного из олигархов – это не ложится в канву европейского политического деятеля", – сказал координатор штаба в интервью изданию "theБабель".

