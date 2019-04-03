Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленский вызвал на дебаты Порошенко и поставил ряд условий

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Шоумен дал олигарху сутки на размышление об очной встрече

Победивший в первом туре президентских выборов на Украине актер Владимир Зеленский лично бросил вызов на дебаты своему визави, действующему главе государства Петру Порошенко. Для этого шоумен записал специальное видеообращение на спортивном ристалище и опубликовал в Facebook-аккаунте "Команда Зеленского".

"Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Нет, я это не вы в 2014 году", – сказал кандидат-лидер гонки.

Он поставил "шоколадному королю" несколько условий для встречи.

"Жду вас здесь, в НСК "Олимпийский" (стадион в Киеве, вмещающий 80 тыс зрителей – ред), дебаты будут идти перед народом Украины, все каналы получают право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать здесь", – отметил пан Зеленский, бодро шагая по футбольному полю.


По его словам, кандидаты обязаны перед этим пройти медицинское освидетельствование и доказать украинцам, что "среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов", поскольку стране необходим здоровый президент.

"В знак уважения к трети граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или (бизнесмена Игоря) Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа. Думай... те", – бросил перчатку Петру Алексеевичу руководитель студии "Квартал 95".

Сторонники нынешнего гаранта уже ответили шоумену. Так депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова в эфире "Общественного ТВ" указала, что президент "европеец и он на стадионе не будет встречаться". Нормальные дебаты, по ее уверению, проходят в телестудиях. Кроме того, она с иронией сказала, что "на стадион к Зеленскому может прийти только президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и сыграть в футбол".

А зря, так можно и не зазвать ту самую молодежь, которую пытается соблазнить "шоколадный король".

Штаб пана Порошенко пока перчатку пана Зеленского не принял. Зато в администрации "Олимпийского" отреагировали и сообщили, что не получала заявок на проведение дебатов от лидера президентской гонки.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Ранее в его штабе заявили, что для Зеленского российские власти являются врагами, так как у него есть претензии к официальной Москве по Крыму и Донбассу. Об этом говорил в эфире программы DROZDOV на телеканале ZIK политтехнолог Дмитрий Разумков. При этом он подчеркнул, что Зеленский "не антироссийский кандидат".

Также Разумков призвал пана Порошенко принести свои извинения Владимиру Александровичу и его электорату за то, что тот назвал актера "марионеткой Коломойского".

"Это истерия наших оппонентов и это страшная штука. Действующему президенту не мешало бы извиниться. Он называет треть избирателей страны марионетками одного из олигархов – это не ложится в канву европейского политического деятеля", – сказал координатор штаба в интервью изданию "theБабель".

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Норвежцы сильно просчитались с поимкой "российского шпиона"

Обиженный сотрудник Совфеда будет судиться со скандинавами

Трамп оставит малопонятную Украину ни с чем

Незалежная сослужила американскому лидеру полезную службу и больше не нужна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей