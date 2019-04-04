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Порошенко принял вызов Зеленского о проведении дебатов на стадионе

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Действующий пока президент-"европеец" согласился сменить обстановку

Украинский лидер поднял брошенную соперником перчатку.

Несмотря на ранее прозвучавшее заявление депутата от Блока Порошенко о том, что дебаты на стадионе неприемлемы, пан Петро внезапно согласился перенести их из телестудии. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович",

– написал президент.

Выборы на Украине прошли 31 марта. Тем временем украинский ЦИК обнародовал окончательные результаты первого тура. Шоумен Владимир Зеленский победил, набрав 30,24% голосов. Петр Порошенко заручился поддержкой 15,95% украинцев, а за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко проголосовали 13,4%. Возглавляющий "Оппозиционную платформу – за жизнь" Юрий Бойко расположился на четвертом месте с 11,67 %. В выборах участвовали 18,9 миллиона украинцев из 29,6 млн зарегистрированных избирателей, отмечает "Свободная пресса". Второй тур состоится 21 апреля.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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