Перебежчик щедро делился секретными сведениями за хорошую плату

На прошедшем 31 марта голосовании на Украине кандидат Юлия Тимошенко проиграла, хотя, казалось, именно на нее делал ставку Белый дом. Подвело стремление экс-премьера держать возле себя двойного агента – человека, вхожего в ближний круг главы Незалежной Петра Порошенко. Оказалось, что он не только ей сообщал тайны действующего президента, но и ему выдавал секреты соперницы. А еще он активно сотрудничал с российскими службами. Подробности раскрыл в своей книге "Спецоперация Крым-2014" военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.

Тимошенко настолько доверяла офицеру СБУ по имени Гобсек, что взяла его в Вашингтон на встречу с американским руководством. Там ей удалось поговорить со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером, помощником госсекретаря США по делам Европы Вессом Митчеллом, главой сенатского комитета по иностранным делам Бобом Коркером.

"Все такие беседы американцев с Тимошенко проводились так, словно она уже президент Украины", – указал Гобсек Порошенко после возвращения, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Интриган Гобсек не скрыл от Порошенко и тот факт, что Тимошенко постаралась очернить главу Украины в глазах американцев:

"В трезвом состоянии он страной не правит", – рассказала, дескать, она в Вашингтоне.

Порошенко, понятное дело, простить такого коварства соперницы не смог и дал прямое указание главе СБУ "за любые деньги выкупить в Главной военной прокуратуре РФ копию уголовного дела против Тимошенко", связанного с давней газовой махинацией.

Об этом Гобсек рассказал Тимошенко. Она отблагодарила осведомителя премией в 5 тыс. долларов и сама дала приказ собирать компромат на действующего президента. Вот только история со старым уголовным делом в РФ не понравилась американским спонсорам "газовой принцессы". И хоть политик уверяла, что дело давно закрыто, Белый дом решил переменить ставки.

По итогам голосования 31 марта, 30,24% украинцев поддержали шоумена Владимира Зеленского. Порошенко набрал 15,95% голосов. Результат Тимошенко – 13,4% – оставил ее за бортом. Второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля.