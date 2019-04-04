Порошенко распорядился молиться за него

Там, где не помогут пряники, в ход пойдет кнут

Религиозные деятели новой украинской православной церкви обязаны молиться за победу Петра Порошенко на президентских выборах. Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид.

"Из Администрации президента звонят в церкви и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах", – сообщила она в эфире телеканала "Эспрессо".

Звонки поступают и в воинские части. Главнокомандующий оказался недоволен тем, что в украинской армии так много военнослужащих проголосовали за его соперника Владимира Зеленского. Поэтому сейчас в подразделениях ВСУ "объясняют", как сделать "правильный" выбор во втором туре. Давление оказывается и на сотрудников бюджетных учреждений Незалежной, пишет URA.RU.

"Команда нынешнего президента делает все, чтобы потерять даже тех, что есть. Потому что они используют язык ненависти", - отметила вице-спикер.

На выборах 31 марта больше всего голосов – 30% и 16% - набрали соответственно Зеленский и Порошенко. Они встретятся во втором туре 21 апреля. Накануне действующий президент согласился провести с соперником публичные дебаты.