Скабеева разведет Порошенко и Зеленского по углам

Ведущая предложила свои услуги кандидатам в президенты Украины

Предвыборные дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского может провести российская телеведущая Ольга Скабеева. О своей готовности стать рефери на решающей встрече претендентов на пост главы Незалежной журналистка написала в Twitter:

"Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро Олексійович и Володимир Олександрович, – ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг".

Телеведущая гарантировала участникам встречи "объективность и беспристрастность" и пообещала в случае положительного ответа на предложение "пройти экспресс-курс по изучению української мови".

"Стадион, так стадион! Думай...те!", – написала Скабеева.

Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро Олексійович и Володимир Олександрович,- ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг. pic.twitter.com/iNz2tTGXhj — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 4 апреля 2019 г.

Ранее действующий президент Петр Порошенко согласился провести с шоуменом Владимиром Зеленским на предвыборную дискуссию не в телестудии, а на стадионе. Мероприятие назначено за день до второго тура голосования – на 19 апреля. Впрочем, сначала кандидатам нужно будет взять справку от врача, что они психически здоровы и не имеют алкогольной и наркотической зависимости. Такое условие поставил победитель первого тура. Так что встреча Порошенко и Зеленского остается под вопросом.

Украинцы должны будут сделать выбор между двумя кандидатами 21 апреля.

Ранее Скабеева выпустила шуточный ролик к выборам в Незалежной, за что подверглась жесткой критике в украинских СМИ.