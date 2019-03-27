Словесному обстрелу подверглась обличительница киевских пропагандистов

Известная телеведущая, которая не раз доказывала, что за хлестким словом в карман не полезет, Ольга Скабеева в Незалежной давно попала в опалу. За спиной ее называют "сливной бак" за якобы распространение неправдоподобных сведений. Между тем Скабеева нещадно критикует действующий режим на Украине, чем, естественно, вставляет палки в колеса власти.

На сей раз на репортера телеканала "Россия 1" накинулись за распространение информации о количестве погибших в результате конфликта на востоке страны. По ее словам, пять лет войны унесли 200 тысяч жизней. И все погибшие будут голосовать. Об этом она заявила в эфире программы "60 минут".

"Разве это законно, что в Украину не пускают российских наблюдателей на выборы? Нет, это идет в разрез с законом! А то, что в ваших списках избирателей числятся Янукович и Захарченко – это законно? Нет, никак! Да и то, что две сотни тысяч человек, которые погибли на Донбассе, будут якобы избирать президента в Украине, это тоже ни в какие рамки не укладывается",

– возмутилась Скабеева. По информации украинского издания replyua.net, ее якобы осадил общественный деятель Вадим Трюхан: мол, уверена ли она в сказанном. Телеведущая, как всегда, не растерялась, исправив слово "погибшие" на "умершие за огромный период времени".

При этом ее украинские коллеги решили, что таким образом она "опровергла свои слова", после чего "с пеной у рта" риторически спросила и тут же ответив: "Это не против закона? Нет! Это фальсификация!".