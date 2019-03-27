Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы раскритиковали российскую журналистку

Ольга Скабеева. Фото: кадр youtube.com
Словесному обстрелу подверглась обличительница киевских пропагандистов

Известная телеведущая, которая не раз доказывала, что за хлестким словом в карман не полезет, Ольга Скабеева в Незалежной давно попала в опалу. За спиной ее называют "сливной бак" за якобы распространение неправдоподобных сведений. Между тем Скабеева нещадно критикует действующий режим на Украине, чем, естественно, вставляет палки в колеса власти. 

На сей раз на репортера телеканала "Россия 1" накинулись за распространение информации о количестве погибших в результате конфликта на востоке страны. По ее словам, пять лет войны унесли 200 тысяч жизней. И все погибшие будут голосовать. Об этом она заявила в эфире программы "60 минут".

"Разве это законно, что в Украину не пускают российских наблюдателей на выборы? Нет, это идет в разрез с законом! А то, что в ваших списках избирателей числятся Янукович и Захарченко – это законно? Нет, никак! Да и то, что две сотни тысяч человек, которые погибли на Донбассе, будут якобы избирать президента в Украине, это тоже ни в какие рамки не укладывается",

возмутилась Скабеева. По информации украинского издания replyua.net, ее якобы осадил общественный деятель Вадим Трюхан: мол, уверена ли она в сказанном. Телеведущая, как всегда, не растерялась, исправив слово "погибшие" на "умершие за огромный период времени". 

При этом ее украинские коллеги решили, что таким образом она "опровергла свои слова", после чего "с пеной у рта" риторически спросила и тут же ответив: "Это не против закона? Нет! Это фальсификация!". 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Американский генерал рассказал о наступлении РФ на Одессу

Сознание Ходжеса продолжает рождать фантазии одну страшнее другой

Застрявшее из-за Крымского моста судно сняли с мели

Экологическая обстановка в проливе не пострадала

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей