Мастер острого словца не смогла обойти стороной новую затею Киева

Не прошло и дня, как российские дипломаты снова поддели страну-соседку. Теперь в МИД РФ с юмором высказались в адрес "Стены" Незалежной. Рупором министерства, как обычно, выступила руководитель его пресс-службы Мария Захарова.

"Решили за три недели успеть предотвратить массовый исход электората?",

– иронично поинтересовалась спикер внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости". По словам Захаровой, не за горами время, когда украинцы догадаются и "начнут паковаться". Тогда их встретят представители украинского МВД и предъявят релиз с таким содержанием:

"Громадяне, перемога ближе некуда, проект "Стена" завершен".

В этой связи она вспомнила всем известную украинскую мятежницу Надежду Савченко: мол, смогла ли та воспользоваться своим электоральным правом на последних выборах.

"А то давно ПАСЕ не слышно по этому поводу", – сострила дипломат.

Накануне российское министерство внутренних дел посвятило отдельный ролик главному политическому событию в соседнем государстве. "В целом, все ясно", прокомментировали выборы на Украине в МИД, напоминает URA.RU.

В Киеве предупредили, что не откажутся от проекта "Стена", задуманный еще в 2015 году. На сегодня забор Порошенко построен лишь на 30%.