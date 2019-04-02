Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Не прошло и дня, как российские дипломаты снова поддели страну-соседку. Теперь в МИД РФ с юмором высказались в адрес "Стены" Незалежной. Рупором министерства, как обычно, выступила руководитель его пресс-службы Мария Захарова.
"Решили за три недели успеть предотвратить массовый исход электората?",
– иронично поинтересовалась спикер внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости". По словам Захаровой, не за горами время, когда украинцы догадаются и "начнут паковаться". Тогда их встретят представители украинского МВД и предъявят релиз с таким содержанием:
"Громадяне, перемога ближе некуда, проект "Стена" завершен".
В этой связи она вспомнила всем известную украинскую мятежницу Надежду Савченко: мол, смогла ли та воспользоваться своим электоральным правом на последних выборах.
"А то давно ПАСЕ не слышно по этому поводу", – сострила дипломат.
Накануне российское министерство внутренних дел посвятило отдельный ролик главному политическому событию в соседнем государстве. "В целом, все ясно", прокомментировали выборы на Украине в МИД, напоминает URA.RU.
В Киеве предупредили, что не откажутся от проекта "Стена", задуманный еще в 2015 году. На сегодня забор Порошенко построен лишь на 30%.
Политик уже никак не сможет повлиять на результаты голосования
В естественную причину смерти туристов никто не верит