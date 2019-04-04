Кандидат на пост главы Украины пройдет тест на наличие пагубных привычек

Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского в медпункт стадиона "Олимпийский", чтобы сдать анализы на наличие алкоголя и запрещенных веществ в крови. О вызове, который действующий глава Незалежной бросил сопернику, сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

К такой мере лидер украинцев прибегнул в рамках подготовки к дебатам с другим кандидатом на пост президента страны. Как цитирует телеканал "112 Украина" представителя Порошенко, тот надеется на то, что экспертиза будет независимой и сделана в сертифицированных лабораториях.

"Результаты, которые дадут эти анализы тоже, наверное, важны для избирателей, избиратели имеют право знать и это",

– добавил спикер.

Выбор места оказался неслучайным – Зеленский вызвал Порошенко на дебаты именно на стадионе "Олимпийский". Позже Порошенко согласился устроить это шоу не в телестудии.

Выборы на Украине прошли 31 марта. Во второй тур вышли только два кандидата.