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Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского в медпункт стадиона "Олимпийский", чтобы сдать анализы на наличие алкоголя и запрещенных веществ в крови. О вызове, который действующий глава Незалежной бросил сопернику, сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.
К такой мере лидер украинцев прибегнул в рамках подготовки к дебатам с другим кандидатом на пост президента страны. Как цитирует телеканал "112 Украина" представителя Порошенко, тот надеется на то, что экспертиза будет независимой и сделана в сертифицированных лабораториях.
"Результаты, которые дадут эти анализы тоже, наверное, важны для избирателей, избиратели имеют право знать и это",
– добавил спикер.
Выбор места оказался неслучайным – Зеленский вызвал Порошенко на дебаты именно на стадионе "Олимпийский". Позже Порошенко согласился устроить это шоу не в телестудии.
Выборы на Украине прошли 31 марта. Во второй тур вышли только два кандидата.
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