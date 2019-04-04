Победа Зеленского нарушит планы МВФ

Программу финансовой помощи Украине при смене власти придется пересматривать

Владимир Зеленский не сможет серьезно повлиять на экономическую или фискальную политику Украины в случае победы на президентских выборах. Так считают в Международном рейтинговом агентстве Moody's. Поскольку премьер-министр страны и члены кабинета министров назначаются Верховной радой и ей же подотчетны, глава государства лишен возможности менять экономический курс по своему желанию.

"Сильно ограниченная позиция правительства в отношении ликвидности и минимальный доступ к рынку также дают властям мощный стимул соблюдать другие ключевые условия действующей в Украине программы stand by с Международным валютным фондом (МВФ)", – отметили в Moody's.

В то же время новый лидер способен повлиять на рост экономической активности частного сектора, может возобновить нарушенные связи с рынками других стран, допускают в агентстве. Это изменит ситуацию, при которой была выработана программа международной финансовой помощи Киеву.

"Следовательно, последующая программа МВФ, вероятно, появится только после периода длительных переговоров", – приводят "Вести Украины" прогноз Moody's.

Ранее МВФ приостановил отправку Киеву очередного кредитного транша из-за громкого скандала о хищениях в украинской армии.

Второй тур выборов главы Незалежной назначен на 21 апреля. Бороться за пост будут действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура, комик Владимир Зеленский.