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Власти Украины исключили из состава страны жителей Донбасса

Фото: Александр Кравченко/ТАСС
Москва изучила итоги первого тура президентских выборов

Постмайданное руководство Незалежной выбросило жителей Донбасса из жизни единой страны. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе своего традиционного брифинга. Так она прокомментировала прошедшие 31 марта выборы украинского президента.

"Донбасс. Ведь там голосование не проходит. Этих людей киевский режим вычеркнул из состава Украины, и это исторический факт. И мне кажется, что ответственность за это решение должны, конечно, нести в Киеве и понимать всю серьезность последствий", – цитирует RT нашего дипломата.

Она отметила, что ранее в адрес Москвы раздавались упреки о якобы ее вмешательстве в выборный процесс.

"Простите, а кто-нибудь задумался в Киеве о том, что серьезнейшее решение о будущем страны люди, которые находятся в Донбассе, принять не могут, и о том, насколько эти люди смогут ответить на вопрос относительно легитимности того, что сейчас проходит на Украине?" – указала Захарова.

По ее словам, данная тема исчезла из повестки дня во время информационного освещения происходящего в эти дни в соседней стране.

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com

Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур назначен на 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура актер Владимир Зеленский (за него проголосовали30.24% избирателей) и действующий президент Петр Порошенко (15.95%).

Занявший четвертое место представитель партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко (11.67%) обвинил главу государства в фальсификации выборов. Штаб оппозиционера утверждает, что на многих участках применялся административный ресурс. Команда кандидата оспорит в суде факты подкупа и фальсификаций на выборах в ряде районов Донбасса.

По информации наблюдателей, аномально высокий результат голосования за нынешнего гаранта получен на спецучастках, которые находятся на территории воинских частей, а члены ряда комиссий подвергнуты прессингу гражданско-военных администраций, опасаются преследований со стороны силовиков. Помимо этого, зафиксированы вбрасывание неизданных бюллетеней и завышенная явка в Бахмутском районе Донецкой области.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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