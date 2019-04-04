Правда главе Украине уже ничто не поможет в борьбе против конкурента

Владимир Зеленский зря согласился на дебаты с Петром Порошенко в рамках второго тура президентских выборов на Украине. Если второй сейчас чувствует себя на коне, то первый загнал себя в сложную ситуацию. Политологи считают, что Зеленский не ожидал, что брошенная им перчатка будет поднята его оппонентом.

По мнению украинского политтехнолога Алексея Голубицкого, предложение Зеленского пану Порошенко встретиться лицом к лицу на стадионе "Олимпийский" было, скорее всего, блефом. Косвенно об этом говорит то, что руководство спорткомплекса удивилось тому, что их площадкой хотят воспользоваться, ведь никаких переговоров о проведении мероприятия не было. Да и согласие Порошенко явно было неожиданностью для штаба Зеленского, передает Replyua.net.

Возможно, лидер первого тура и не собирался идти ни на какие дебаты, считает Голубицкий. Видимо, он рассчитывал на одно из двух: или отказ Порошенко, или отказ руководства "Олимпийского" в связи с забитым графиком. Однако Порошенко дал согласие, причем согласился даже на полушуточное и издевательское условие – сдать "допинг-тест" на наличие следов алкоголя и наркотиков, сообщает "Страна.ua". Эксперт считает, что со стороны команды Зе это был "эмоциональный шантаж". Не сработало.

Однако и у Порошенко дела не так хороши перед очным поединком. Политолог Виктор Небоженко считает, что действующий глава Незалежной, безусловно, более опытный демагог, который достойно смотрелся бы против Дональда Трампа, а уж из украинских политиков ему могла бы составить конкуренцию разве что Юлия Тимошенко. Беда его только в том, что политические споры кандидатов не играют такой уже определяющей роли в выборах на Украине.

"Сами дебаты – это не то, что в действительности важно и интересно миллионам избирателей. Ведь в Украине дебаты так и не стали ценностью политической культуры. Поэтому придет Зеленский на дебаты или не придет – это никак не отразится на народном вердикте, который уже вынесен в его пользу",

- цитирует Небоженко УНИАН.

По его словам, не стоит доверяться ложному ощущению, что дебаты станут "чудо-оружием" в руках Порошенко, у которого просто не осталось каких-либо политических аргументов против Зеленского.