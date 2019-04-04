Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыт неудавшийся план Зеленского против Порошенко

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Правда главе Украине уже ничто не поможет в борьбе против конкурента

Владимир Зеленский зря согласился на дебаты с Петром Порошенко в рамках второго тура президентских выборов на Украине. Если второй сейчас чувствует себя на коне, то первый загнал себя в сложную ситуацию. Политологи считают, что Зеленский не ожидал, что брошенная им перчатка будет поднята его оппонентом.

По мнению украинского политтехнолога Алексея Голубицкого, предложение Зеленского пану Порошенко встретиться лицом к лицу на стадионе "Олимпийский" было, скорее всего, блефом. Косвенно об этом говорит то, что руководство спорткомплекса удивилось тому, что их площадкой хотят воспользоваться, ведь никаких переговоров о проведении мероприятия не было. Да и согласие Порошенко явно было неожиданностью для штаба Зеленского, передает Replyua.net.

Возможно, лидер первого тура и не собирался идти ни на какие дебаты, считает Голубицкий. Видимо, он рассчитывал на одно из двух: или отказ Порошенко, или отказ руководства "Олимпийского" в связи с забитым графиком. Однако Порошенко дал согласие, причем согласился даже на полушуточное и издевательское условие – сдать "допинг-тест" на наличие следов алкоголя и наркотиков, сообщает "Страна.ua".  Эксперт считает, что со стороны команды Зе это был "эмоциональный шантаж". Не сработало.

Однако и у Порошенко дела не так хороши перед очным поединком. Политолог Виктор Небоженко считает, что действующий глава Незалежной, безусловно, более опытный демагог, который достойно смотрелся бы против Дональда Трампа, а уж из украинских политиков ему могла бы составить конкуренцию разве что Юлия Тимошенко. Беда его только в том, что политические споры кандидатов не играют такой уже определяющей роли в выборах на Украине.

"Сами дебаты – это не то, что в действительности важно и интересно миллионам избирателей. Ведь в Украине дебаты так и не стали ценностью политической культуры. Поэтому придет Зеленский на дебаты или не придет – это никак не отразится на народном вердикте, который уже вынесен в его пользу",

- цитирует Небоженко УНИАН.

По его словам, не стоит доверяться ложному ощущению, что дебаты станут "чудо-оружием" в руках Порошенко, у которого просто не осталось каких-либо политических аргументов против Зеленского.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Крайние меры: Порошенко раскроет правду об алкозависимости

Кандидат на пост главы Украины пройдет тест на наличие пагубных привычек

Москвичей предупредили об аферах со счетчиками

В мэрии рекомендовали не разговаривать с мошенниками

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей