"Газовая принцесса" пока играет в пинг-понг

Дни до второго тура президентских выборов в Незалежной явно томными не будут. Борьба между двумя кандидатами – актером Владимиром Зеленским, лидером гонки, и олигархом Петром Порошенко, действующим главой государства, кажется, превращается с подачи шоумена в театрализованное цирковое представление. "Шоколадный король" принял вчерашний вызов руководителя студии "Квартал 95" участвовать в дебатах в спорткомплексе "Олимпийский" и даже согласился пройти медицинское освидетельствование, что он не страдает алкоголизмом и не является наркоманом.

Раз пошла такая пьянка, кандидаты и их штабы в четверг устроили в Сети полный пинг-понг. Пользователи просто не успевали отслеживать телодвижения претендентов на высший пост в стране.

Вот, вероятно обрадованный покладистостью действующего гаранта, Зеленский выложил в Facebook очередной видеоролик, в котором предложил депутату Верховной рады Юлии Тимошенко выполнить роль модератора на дебатах 19 апреля.





"Для избежания подкупов, провокаций, административного давления мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Ждем ответ на протяжении 24 часов", – сказал Зеленский.

Ранее Петр Алексеевич устами представителя его избирательного штаба Олег Медведева позвал своего оппонента сдать все необходимые анализы, "в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков", на самом стадионе в наступающую пятницу. Однако этот пункт сбора мочи и крови не пришелся по душе команде Зе.

"При всем уважении к "Олимпийскому", я думаю, что есть независимые площадки. Поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем и нашего оппонента, и вас всех в Eurolab – это абсолютно независимая лаборатория, где можно будет сдать анализы, и ни у кого не возникнет вопросов о том, что где-то кто-то что-то подтасовал, попробовал повлиять",

– цитирует "Интерфакс-Украина" политконсультанта пана Зеленского Дмитрия Разумкова. Советник Владимира Александровича заметил, что можно сходить и в другую лабораторию, главное, чтобы она не была "под контролем власти".





А между тем, на официальном сайте президента Незалежной уже для СМИ обнародована информация, что завтра, т.е. 5 апреля в девять часов утра пан Порошенко "посетит "Олимпийский"". И то, что это вероятно, стало известно еще сегодня днем из соцсетей. Журналист Радио Свобода Левко Стек обнаружил оцепление из силовиков вокруг стадиона.

"А теперь без шуток. Территорию вокруг Олимпийского окружили нацгвардейцы. Причин не называют. Но возле стадиона возня. Пожарные машины. Предполагаю, началась подготовка к дебатам", – написал он в Facebook.

Теперь посмотрим, что там у Юлии Владимировны, есть ли какая-нибудь реакция от лидера "Батькивщины" стать арбитром дебатов.

Пока пани Тимошенко веселит народ своей игрой в настольный теннис на высокий каблучках и в пиджачке, зато с посылом "сильные – не сдаются" и благодарностью к своим избирателям. Однако ближе к вечеру четверга в ее пресс-службе ответили "Громадьскому", что ролик в штабе видели и у них "есть время подумать" над предложением. Скорее всего, "газовая принцесса" не упустит такой хороший шанс поквитаться с ярым своим оппонентом, а именно хозяином "Рошена". Впрочем, он может не согласиться на ее кандидатуру в качестве рефери.



Судя по тому, что журналист Стек позже сегодня написал, что экс-премьер Арсений "Яценюк заявив, що готовий тримати суфлер Тимошенко", то утреннее замечание представителя пана Порошенко Медведева о согласии провести дебаты с Зеленским хоть в цирке, хоть на эстраде, превращают второй тур в большую цирковую программу.

Скучно не будет. Только за Донбасс страшно.

