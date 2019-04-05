Счет 2:2. Что дальше?

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский утром в пятницу, 5 апреля, сдал анализ крови на алкоголь и наркотики. Сделал он это в частной лаборатории "Евролаб", хотя его соперник действующий глава государства накануне назначил ему встречу в медпункте стадиона Олимпийский.

"На "Олимпийском" нет лаборатории. Поэтому странное приглашение. Я пришел туда, где не просто берут кровь, а где есть лаборатория", – ответил шоумен.

Посещение Зеленским лаборатории транслировалось в прямом эфире на его странице в Facebook, плюс его сопровождали десятки журналистов с видеокамерами и фотоаппаратами.

Аналогичным образом решил поступить и Порошенко. Процесс забора крови транслировался в его Facebook, вот только журналистов в кабинет не пустили. Но по кадрам можно судить, что сдавал кровь глава государства в спартанских условиях: стоя, положив руку на спинку стула. В кабинете, впрочем, стояла кушетка. Но видимо, ложиться президент не захотел.

А чуть раньше штаб Порошенко распространил новый видеоролик своего кандидата. Там президент уговаривает соперника прийти на дебаты лично, не прячась за объектив камер и чьи-то спины.

"Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это – некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду!"

Накануне Зеленский пригласил быть арбитром на его встрече с Порошенко выбывшую из президентской гонки Юлию Тимошенко. Дебаты должны пройти на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля.

Тем временем на Украине активизировались мошенники: они продают билеты на дуэль двух кандидатов. Оценили мероприятие не дорого: на появившейся онлайн-площадке билет можно приобрести всего за 187 грн ($6,9), сообщает УНН.

Второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля.