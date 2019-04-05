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Стали известны результаты анализов Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Итоги пока неокончательные

Анализ крови Петра Порошенко, взятой перед вторым туром украинских выборов, не показал ничего криминального.

Как сообщает "112 Украина", главврач Киевской городской наркологической больницы Владимир Яровой заявил, что следов употребления психоактивных веществ нет. Впрочем, это результаты только экспресс-теста. Более детальный анализ будет проведен в ближайшие часы.

Медики взяли пробы крови, мочи и волоса. Если полные результаты первых двух анализов будут известны в ближайшие часы, то на изучение волоса уйдет примерно три недели, сообщает "Газета.ru". Причем содержание анализа волоса будет сохранено в тайне.

Второй участников второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский также сдал анализы с утра 5 апреля. В отличие от своего оппонента он сдал только кровь.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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