"Избирателей надо уважать": Порошенко резко одернул зарвавшегося хама Зеленского

Непристойное предложение Юлии Тимошенко от комика-политика возмутило его оппонента

Дебаты на украинских выборах еще не начались, а их участники уже начинают заочно выяснять отношения друг с другом. Петр Порошенко жестко приструнил своего неопытного соперника, напомнив ему о правилах приличия в политике.

Поводом для раздражения Порошенко стало предложение Зеленского назначить судьей дебатов второго тура выбывшую из борьбы Юлию Тимошенко. Несмотря на то, что она давний конкурент действующего президента и даже активно билась за импичмент ему, Порошенко с ней принадлежат одной плеяде политиков, тогда как "зеленый" Зеленский выглядит совсем чужим для элит. Видимо именно это неприятие могло заставить главу Незалежной неожиданно встать на защиту своей ярой противницы.

"Я считаю, что подобное пренебрежительное или легкомысленное обращение – это неуважение к политику Юлии Тимошенко, которая заняла третье место, и неуважение к ее избирателям, а более 2 млн граждан проголосовали за Юлию Владимировну. Избирателей надо уважать",

– цитирует Порошенко "112 Украина".

Он подчеркнул, что "с большим уважением" относится к электорату Тимошенко, как и к сторонникам Зе, а также он пообещал приложить все силы, чтобы отбить у Зеленского его избирателей. Под конец своей речи он сделал еще раз сделал "нагоняй" своему оппоненту, который ведет себя "недостойно".