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Порошенко поедет к Меркель перед дебатами с Зеленским

Ангела Меркель и Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСША подсказали украинцам "правильный" выбор между Зеленским и Порошенко
Глава Незалежной нуждается в помощи своей немецкого коллеги

В пятницу, 12 апреля президент Украины Петр Порошенко встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Не исключено, что Порошенко может затронуть тему выборов на Украине.

Как сообщает ТАСС, днем у глав Украины и Германии запланирован совместный обед. Несомненно, что это хорошая возможность для Порошенко воспользоваться "доступом к телу" фрау Меркель, чтобы получить некую помощь или ценный совет насчет выборов. Тем более, что его оппонент Владимир Зеленский уже получил наставления от соратников Меркель по партии.

Думается, что Меркель перед уходом с поста канцлера найдется, что сказать своему коллеге, которому она оказывала поддержку в течение последних пяти лет. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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