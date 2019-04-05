Зе американцам не подошел

На Украине проходят настоящие демократические выборы, где каждый имеет право выразить свое личное мнение, но голосовать надо за Петра Порошенко. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента Кур Волкер, объяснив преимущества действующего президента Украины.

По его словам, в преддверии дебатов выбор перед украинцам сейчас выглядит следующим образом. В одном "углу ринга" находится кандидат-противник нынешней политической системы (Зеленский), а в противоположном стоит президент, который без конца говорит о том, сколько много он сделал, делает и еще готов сделать для страны (Порошенко).

"Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы и обещает широкие реформы? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провел гораздо больше реформ, чем кто-либо на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину?", – задался вопросом Волкер в беседе с PBS.

Как отмечает ТАСС, ранее Волкер постоянно подчеркивал, что США все равно, кто станет новым главой Украины, и они не собираются поддерживать кого-либо из кандидатов.

Также интересно, что Курт Волкер лично встречался с Владимиром Зеленским в его предвыборном штабе в конце февраля. Та встреча породила слух среди украинских интернет-пользователей о том, что Зеленский видится Вашингтону идеальным вариантом.