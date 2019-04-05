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Родченкову предложили проверить Порошенко на допинг

Григорий Родченков. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Кличко потребовал жестко протестировать кандидатов в президенты

Действующий украинский лидер и его соперник по второму туру выборов должны перед дебатами на НСК "Олимпийский" в Киеве пройти тест на содержание запрещенных препаратов во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). С таким предложением выступил бывший чемпион мира по боксу, брат мэра Киева Владимир Кличко.

"Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно",

написал экс-спортсмен на своей страничке Facebook.

Кличко-младшего "удивила и немного рассмешила" сдача анализов кандидатами в президенты страны в прямом эфире: "Если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Ведь каждый сделал это по отдельности и причем в "своей" лаборатории". Боксер сообщил, что уже отправил в WADA запрос о возможности проведения тестов, и выразил надежду, что претендентам на высший государственный пост не откажут.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: Утро.ру

Идея понравилась читателям. Один из них предложил, чтобы пробы у Владимира Зеленского и Петра Порошенко лично брал не кто иной, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, осведомитель WADA Григорий Родченков.

Другие интернет-пользователи предположили, что кандидаты будут поставлены в неравные условия: "У Пети (Порошенко) по любому есть справка от ВАДА, что ему можно, в терапевтическом исключении, иметь содержание спирта в крови в количестве не более 5 промилле! ;)" (орфография и пунктуация автора сохранены).

Сегодня утром кандидаты в президенты Украины, вышедшие во второй тур, сдали анализы крови на наркотики и алкоголь. Зеленский сделал это в частной клинике, Порошенко – в антидопинговом центре на стадионе. По результатам быстрого теста материалов у Порошенко ни одного психоактивного вещества обнаружено не было.

Андрей ФИЛАТОВ
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