Шоумен не сдал главный биоматериал

Цирк с конями в президентской гонке на Украине продолжается. Сегодня с утра два кандидата, решивших друг друга взять на слабо, перед дебатами сдали анализы. Процедуры они прошли в разных медучреждениях. В итоге оба штаба претендентов на главный пост в стране выступили с обвинениями в некорректном прохождении медицинской процедуры.

Так, представители действующего президента Петра Порошенко считают, что анализы актера могут быть сфальсифицированы, они неполные и, вообще, он подошел к мероприятию несерьезно. Об этом заявил спикер нынешнего гаранта Олег Медведев.



"От имени штаба уполномочен заявить, что штаб Петра Порошенко еще раз рекомендует Владимиру Зеленскому понять, что предвыборная кампания – это не шоу, не съемки в кино, а это момент серьезного выбора для страны и для ее граждан. Если Зеленский сам предложил эту историю с анализами, сам поставил ее на повестку дня, то он должен сдавать анализы не понарошку, а всерьез, и не выборочно, а сделать все, что положено по медицинским протоколам для того, чтобы окончательно исследовать вопрос об алкогольной и наркотической зависимости", – цитирует Медведеве телеканал "112".

Спикер заметил, что пан Зе не сдал волос.





"А по версии Ульяны Супрун (и.о. министра здравоохранения – ред.), именно волосы являются ключевым исследованием для выявления наркотиков, потому что в волосах они сохраняются около 90 дней", – указал представитель избирательного штаба пана Порошенко.

Кроме того, сторона президента сомневается в объективности той лаборатории, в которой шоумен сдавал анализы, поскольку врач, который принимал его, снимался вместе с ним в сериале "Сваты".

Ранее стало известно, что в биоматериалах главы государства, пришедшего на медосмотр на территорию стадиона "Олимпийский", где должны состояться дебаты 19 апреля, не выявлено следов алкоголя. Об это сообщил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый, пишет РИА "Новости". Экспресс-тест на наркотики также показал их отсутствие в организме пана Порошенко, сообщает РЕН-ТВ.

Кстати, появилась информация, чтовзятие крови у гаранта прошло не гладко, поскольку врачи никак не могли найти вену у Петра Алексеевича и попросили поменять руку. Но и со второй рукой не все получилось с первого раза, отмечает "Экспресс-газета".



В свою очередь, Зеленский рассказал, почему он не поехал в "Олимпийский". По его словам, там просто нет лаборатории. Также он обещал через три дня обнародовать результаты своих анализов.

С оригинальной идеей выступил бывший боксер Владимир Кличко, предложив кандидатам пройти медосмотр и сдать анализы в международной организации World Anti-Doping Agency, чтобы все сделать "по репутационно проверенному методу".

"Сегодняшние утренние новости о сдаче "допинг-контроля" кандидатами в президенты Украины меня удивили и немного рассмешили! (Да уж, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами)", - написал Кличко в Facebook.

