Шоумен распространил странный документ

На Украине День анализов кандидатов. Не успел отчитаться о здоровом организме действующий президент Украины Петр Порошенко, как лидер избирательной гонки актер Владимир Зеленский также продемонстрировал электорату и свои результаты анализов.

Правда, они вызывают маленький вопрос: когда же именно шоумен сдавал свой биоматериал.

Напомним, оба кандидата под фото- и видеокамеры пришли сегодня с утра в лаборатории: пан Порошенко – на стадион "Олимпийский", а Зе – в частную клинику Eurolab. Результаты нынешнего гаранта были обнародованы почти сразу, а вот руководитель студии "Квартал 95" обещал о своих рассказать через три дня. И вот, пожалуйста.

"Весна пришла, и мы сделали это вместе. ))", – написал Зеленский в своем Facebook.

К посту он приложил два скрина с медицинского отчета. На одном письмо из клиники: "Добавочно присылаем образец вашего биоматериала на исследование содержания наркотических веществ в независимую лабораторию сети клиник HM Hospitales (Испания)". Чтобы это ни значило, поскольку весьма витиеватый украинский в тексте.

Второй документ гласит, что у кандидата пана Зеленского отсутствуют наркотические вещества.

Однако пользователи обратили внимание на дату в документе. Там четко указано, что материалы взяты... 2 апреля.

" ....а чому дата взяття 02.04 ?????...в течении 3 дней ??!!!...спалились??!! ", – заметила Инна Чаринцева. Ей вторит Игорь Астахов: "Дата взятия материала 02.04.2019. Супер!!!! Красота!!! Назад в будущее!"

Не успел документ повисеть в Сети и минут десяти, как его тут же выправили и вписали нужную цифру 5 апреля.

"Помню, и я так в школе двойки на пятерки исправлял", – подчеркнул Иван Гречишкин.

Публика тут же начала цеплять в комментариях скрины первого документа.

Позже кандидат объяснил казус с ошибкой устами заведующей лаборатории. Она извинилась перед Зеленским, пояснив, что "работник отдела" ошибочно внес не ту цифру, и попросила "учесть волнение сотрудника".

Однако это не удовлетворило пользователей, которые нашли другие несостыковки, как то, что в документах – первом и выправленном – при одинаковой фамилии врача стоят подписи явно разных людей. Или вот еще указал Егор Папышев: "Владимир, если скачать документы, которые вы выложили, и открыть в HEX-редакторе, да что там - просто в блокноте, то можно увидеть мета-информацию, которую фейсбук не удаляет. Там написано, что файлы редактировались в Фотошопе. Зачем?"

