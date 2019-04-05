Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Сегодняшний утренний поход в медицинские лаборатории двух кандидатов в президенты Украины актера Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко, сдававших анализы на предмет употребления алкоголя или наркотиков, не оставил равнодушным интернет-сообщество. Пользователи вовсю отметили новую веху в избирательной вехе Незалежной.
Необходимо сказать, что блогеры не стеснялись ни в выражениях, ни в сравнениях, ни в ассоциациях.
"Ганапольский (уточнение личности оставим за автором – ред.) лично попробовал на вкус мочу Петра Алексеевича и доложил, что ничего вкуснее и здоровее никогда не пробовал", – написал украинский журналист, ярый оппонент нынешнего гаранта Анатолий Шарий в Twitter.
Ганапольский лично попробовал на вкус мочу Петра Алексеевича и доложил, что ничего вкуснее и здоровее никогда не пробовал.— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 5 апреля 2019 г.
Так он прокомментировал ситуацию с тем, что на забор анализов пана Порошенко не пустили большинство представителей СМИ, аккредитовавшихся накануне события, зато на само зрелище попал пропрезидентский телеканал "Прямой".
Его подписчики дружно подхватили тему (далее орфография и пунктуация оригиналов):
"Есессно, чистый бурбон! В алкоголе мочи не обнаружено!", "А если Порох останется в должности, Ганапольский заявит, что после этой пробы, обрёл способности левитации, предвидения и волосы его стали мягкими и шелковистыми", "Вот так и спиваются!", "Понятно теперь,чья моча бьет ему в голову", "Ну это он ещё кала не отведывал. Там, наверное, чистый шоколад!".
Отметились и российские блогеры.
"А зачем клоунаду с брызгами мочи и крови сейчас устроили? Кандидаты вполне могут дать залп по ноздрям или накачаться Бурбоном, аккурат перед этой трэшаниной. Да... киностудия имени Довженко, просто обязана снять фильм "Дэбанутые дЭбаты", – считает радиоведущий и публицист Михаил Шахназаров.
А зачем клоунаду с брызгами мочи и крови сейчас устроили? Кандидаты вполне могут дать залп по ноздрям или накачаться Бурбоном, аккурат перед этой трэшаниной. Да... киностудия имени Довженко, просто обязана снять фильм "Дэбанутые дЭбаты"#Украина #дебаты— Михаил Шахназаров (@Shakhnazaroff) 5 апреля 2019 г.
И его пост поддержали неравнодушные читатели:
"Зато, это первый случай, когда кровососы, сдают свою кровь", "Какая страна,такая и клоунада...мочегонная...", "Зато украинские пройдохи уже напродавали билетов на дэбаты дэбанутым зрителям... ))".
Несколько недоумевают от происходящего в Киеве и западные журналисты. По мнению автора PBS Саймона Островски, ситуация с выборами на Украине приобретает странный поворот: "Все это выглядит несправедливо в отношении Порошенко. Сначала Зеленский вызывает его на дебаты на стадион и просит пройти тест на наркотики. Потом Зеленский приглашает Тимошенко – врага Порошенко – в качестве модератора. Как говорят в Британии, это неспортивно".
Корреспондент BBC в Киеве Джон Фишер назвал отказ шоумена сдавать анализы в "Олимпийском" "полным фарсом", отмечая, что после согласия президента сдать анализы, "сумасшедшие выборы превратились в дурдом".
Пожалуй, самый говорящий мем, который сейчас бродит по Сети, связан с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, отказавшейся, к слову, стать модератором дебатов.
где вна украине... pic.twitter.com/tzlj2sN5WN— Николай Патрушев (@b_bratstvoBron) 5 апреля 2019 г.
Смеем надеяться, что кандидаты на слабо не заставят друг друга проходить публично полный медицинский осмотр. Хотя психиатр здесь явно не помешает.
Храбрый политик собрался приехать в российскую столицу на полуразвалившемся транспорте