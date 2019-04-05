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Биоматериалы украинских кандидатов в президенты взорвали соцсети

Фото: www.globallookpress.com
Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Сегодняшний утренний поход в медицинские лаборатории двух кандидатов в президенты Украины актера Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко, сдававших анализы на предмет употребления алкоголя или наркотиков, не оставил равнодушным интернет-сообщество. Пользователи вовсю отметили новую веху в избирательной вехе Незалежной.

Необходимо сказать, что блогеры не стеснялись ни в выражениях, ни в сравнениях, ни в ассоциациях.

"Ганапольский (уточнение личности оставим за автором – ред.) лично попробовал на вкус мочу Петра Алексеевича и доложил, что ничего вкуснее и здоровее никогда не пробовал", – написал украинский журналист, ярый оппонент нынешнего гаранта Анатолий Шарий в Twitter.

Так он прокомментировал ситуацию с тем, что на забор анализов пана Порошенко не пустили большинство представителей СМИ, аккредитовавшихся накануне события, зато на само зрелище попал пропрезидентский телеканал "Прямой".

Петр Порошенко.  Фото: president.gov.ua

Его подписчики дружно подхватили тему (далее орфография и пунктуация оригиналов):

"Есессно, чистый бурбон! В алкоголе мочи не обнаружено!", "А если Порох останется в должности, Ганапольский заявит, что после этой пробы, обрёл способности левитации, предвидения и волосы его стали мягкими и шелковистыми", "Вот так и спиваются!", "Понятно теперь,чья моча бьет ему в голову", "Ну это он ещё кала не отведывал. Там, наверное, чистый шоколад!".

Отметились и российские блогеры.

"А зачем клоунаду с брызгами мочи и крови сейчас устроили? Кандидаты вполне могут дать залп по ноздрям или накачаться Бурбоном, аккурат перед этой трэшаниной. Да... киностудия имени Довженко, просто обязана снять фильм "Дэбанутые дЭбаты", – считает радиоведущий и публицист Михаил Шахназаров.


И его пост поддержали неравнодушные читатели:

"Зато, это первый случай, когда кровососы, сдают свою кровь", "Какая страна,такая и клоунада...мочегонная...", "Зато украинские пройдохи уже напродавали билетов на дэбаты дэбанутым зрителям... ))".

Несколько недоумевают от происходящего в Киеве и западные журналисты. По мнению автора PBS Саймона Островски, ситуация с выборами на Украине приобретает странный поворот: "Все это выглядит несправедливо в отношении Порошенко. Сначала Зеленский вызывает его на дебаты на стадион и просит пройти тест на наркотики. Потом Зеленский приглашает Тимошенко – врага Порошенко – в качестве модератора. Как говорят в Британии, это неспортивно".

Корреспондент BBC в Киеве Джон Фишер назвал отказ шоумена сдавать анализы в "Олимпийском" "полным фарсом", отмечая, что после согласия президента сдать анализы, "сумасшедшие выборы превратились в дурдом".

Пожалуй, самый говорящий мем, который сейчас бродит по Сети, связан с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, отказавшейся, к слову, стать модератором дебатов.

Смеем надеяться, что кандидаты на слабо не заставят друг друга  проходить публично полный медицинский осмотр. Хотя психиатр здесь явно не помешает.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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