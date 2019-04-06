Если проиграю: Зеленский приготовит сюрприз Порошенко

Шоумен готов встретиться с политиком, как с мужчиной

Спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, рассказал, что сделает кандидат в президент в случае проигрыша Петру Порошенко.

По его словам, только при таком раскладе Зеленский пожмет руку своему сопернику.

"Я думаю, что этого не произойдет [поражения Зеленского], но, думаю, что да [пожмет руку]",

– сказал Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

Спикер надеется, что второй тур выборов пройдет в честной борьбе, однако Порошенко сможет победить, только если устроит фальсификацию.

Напомним, что второй тур выборов состоится 21 апреля. В первом Зеленский опередил Порошенко со значительным перевесом голосов.