Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
237 новости
Спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, рассказал, что сделает кандидат в президент в случае проигрыша Петру Порошенко.
По его словам, только при таком раскладе Зеленский пожмет руку своему сопернику.
"Я думаю, что этого не произойдет [поражения Зеленского], но, думаю, что да [пожмет руку]",
– сказал Разумков в эфире телеканала "112 Украина".
Спикер надеется, что второй тур выборов пройдет в честной борьбе, однако Порошенко сможет победить, только если устроит фальсификацию.
Напомним, что второй тур выборов состоится 21 апреля. В первом Зеленский опередил Порошенко со значительным перевесом голосов.
Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной