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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил провести дебаты кандидатов в президенты в библиотеке
"Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг",
– написал Луценко на своей странице в Facebook.
Накануне Зеленский пригласил быть арбитром на его встрече с Порошенко выбывшую из президентской гонки Юлию Тимошенко. Дебаты должны пройти на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля.
Тем временем на Украине активизировались мошенники – они продают билеты на дуэль двух кандидатов. Оценили мероприятие недорого: на появившейся онлайн-площадке билет можно приобрести всего за 187 грн ($6,9), сообщает УНН.
Второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля.
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