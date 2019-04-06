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Для дебатов Зеленского и Порошенко нашли новое место

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Над политиками потешаются даже в прокуратуре страны

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил провести дебаты кандидатов в президенты в библиотеке

"Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг",

написал Луценко на своей странице в Facebook.

Накануне Зеленский пригласил быть арбитром на его встрече с Порошенко выбывшую из президентской гонки Юлию Тимошенко. Дебаты должны пройти на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля.

Тем временем на Украине активизировались мошенники – они продают билеты на дуэль двух кандидатов. Оценили мероприятие недорого: на появившейся онлайн-площадке билет можно приобрести всего за 187 грн ($6,9), сообщает УНН.

Второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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