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Рада призвала возбудить уголовное дело против Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Довод обвинителя поставили под сомнение

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского необходимо наказать. Политику не понравилось то, что в сериале "Слуга народа" герой шоумена употребляет слова "дебилы", "олигофрены" и "дауны" в "обидном контексте".

По мнению Геращенко, таким образом Зеленский оскорбил людей с инвалидностью. Она считает, что в цивилизованном обществе нельзя допускать подобных шуток, а Незалежная должна быть толерантной страной. На своей странице в Facebook первый вице-спикер Рады отметила, что сделала запрос в органы, которые должны будут дать оценку словам Зеленского.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что подобные обвинения направлены на то, чтобы сбить Зеленского с толку и помешать ему эффективно вести предвыборную кампанию.

"Это явно фейковое обвинение хотя бы потому, что актёрские сюжеты никакого отношения к президентской кампании не имеют. Это может быть сделано и для того, чтобы сорвать дебаты на стадионе. Всё выглядит вполне ожидаемо, многие понимали, что второй этап предвыборной кампании со стороны Порошенко и его команды будет гораздо жёстче. Собственно, это и происходит", – заявил эксперт в разговоре с RT.

При этом бывший украинский министр обороны, глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко поддерживает мнение о том, что шоумен не готов к роли президента страны. Однако экс-министр отметил на своей странице в Facebook, что Зеленский осознает груз ответственности и хочет добиться успеха, опираясь на профессионалов.

По словам Гриценко, кандидат в президенты Украины, если победит, намерен бороться с коррупцией в государстве, не откажется от вступления Незалежной в НАТО и ЕС.

Полина ИВАНОВА
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