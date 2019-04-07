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Украине грозит "откатиться под Россию"

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
По мнению политика, Незалежной нужен сильный лидер, а не слабак

Петр Порошенко продолжает всеми силами бороться за избирателей в рамках своей предвыборной кампании. Так, он заявил о том, что Украине грозит серьезная опасность, а именно попасть под влияние "имперской России", если на выборах президента страны победит слабейший кандидат.

Порошенко уверен, что Незалежная может в ближайшем будущем стать частью Европы.

"Украине нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но ещё быстрее – откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть", - сообщил Порошенко на своей странице в Twitter.

По мнению действующего главы государства, 21 апреля, когда состоится второй тур выборов в Незалежной, перед украинцами встанет выбор между Европой и Россией. Впрочем, соотечественники политика не восприняли его слова всерьез.

"Мать, неси таблетки, діду знову погано", "Опять пластинка заела у гаранта", "Петр Алексеевич, Ваше время выходит. Наворовали, хватит, уходите", "Оу, слабак. Ну шас он тебя вызовет на армрестлинг. Кстати, он видимо в спортзале занимается, а ты в баре. А что касается главкома, так ща Зе армия отдала больше голосов чем за тебя. Вот такой ты главком", "Поэтому мы голосуем за ЗЕ!" – ответили Порошенко пользователи соцсети.

Полина ИВАНОВА
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