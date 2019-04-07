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Провокация провалилась: как Украина пыталась отменить второй тур выборов

Фото: www.globallookpress.com
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Диверсионно-разведывательные группы украинских силовиков попытались устроить провокацию в районе пункта пропуска "Октябрь". Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, в задачи первой группы входило сделать так, чтобы ДНР открыла огонь. Вторая должна была "обеспечить" потери среди простых людей после того, как начался бы бой. При этом в смерти мирных граждан обвинили бы полицию ДНР. Однако этого удалось избежать.

Басурин, как передает агентство РИА Новости, уверен, что Петр Порошенко пытается любым способом избежать второго тура президентских выборов.

"Единственным способом для Порошенко сорвать проведение выборов является обострение обстановки на востоке Украины с последующим обвинением республик в эскалации конфликта и дальнейшем введением военного положения", – заявил Басурин.

Выборы в Незалежной прошли 31 марта. Во второй тур вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Кандидаты будут бороться за пост главы государства 21 апреля. 

Полина ИВАНОВА
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