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Официально: ЦИК Украины объявила результаты первого тура выборов

Эксперты подвели итоги голосования

ЦИК Украины сообщила, что в выборах президента страны было зарегистрировано более 30 млн человек. Однако проголосовали лишь чуть больше 18 млн украинцев. Лидером стал, как и предполагалось, Владимир Зеленский. Его поддержали 30,24% людей.

За Петра Порошенко проголосовали, как передает телеканал "112 Украина", 15,95% избирателей. Хотели бы видеть президентом страны лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко всего 13,40% населения. 

Полина ИВАНОВА
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