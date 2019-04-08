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Зеленский пообещал привести Украину в НАТО

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Политика Киева не изменится

Курс страны на вступление в Евросоюз и в Североатлантический альянс останется неизменным, заявил лидер президентской гонки Владимир Зеленский.

"Курс евроинтеграции, курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается менять этот курс, естественно", –

подчеркнул шоумен в программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина". При этом Зеленский считает, что для того, чтобы вступить в НАТО, до каждого гражданина страны необходимо донести всю нужную информацию и провести плебисцит.

"Я лично... – за НАТО. Мы должны людям объяснить, что это, что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину. Но НАТО обязательно должно быть через референдум", - 

отметил Зеленский.  Он также заявил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что минский формат необходимо реформировать. Переговоры с Москвой должны проходить в присутствии западных представителей, считает кандидат в президенты Украины. 

По словам Зеленского, жертвовать людьми и территориями Украина не будет. Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. Жителям страны предстоит принять решение, кто станет главой государства – действующий президент Петр Порошенко или актер Владимир Зеленский.

Валентина МАЙОРОВА
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