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Порошенко сменит команду после выборов

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер удивил неожиданным заявлением

Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил, что, если он победит на выборах главы государства, то призовет больше молодых людей в свое окружение.

"Произойдут существенные изменения в команде, будет больше количество молодых новых людей. У меня сейчас много предложений, которые мы анализируем и которые будут представлены," –

заявил Порошенко в эфире телеканала "Украина".

Чтобы слова не расходились с делом, Петр Алексеевич немедленно обратился к подписчикам своего телеграм-канала, используя молодежный сленг. Однако "гайз" и "френды" не оценили президентских стараний и подняли на смех Порошенко за его попытки заигрывать с новой для него аудиторией. В итоге пост с молодежными жаргонизмами был благоразумно удален, отмечает РИА "Новости". 

В целом, обещания президента не отличались оригинальностью: он традиционно пообещал, что, если он останется главой государства, то в ближайшие 5 лет продолжит реформы, которые обеспечат Украине экономический рост и благополучие населения, а также, помогут победить бедность.

Помимо этого, по словам Петра Алексеевича, укрепится обороноспособность Незалежной и продолжится движение страны в Евросоюз и Североатлантический альянс.

"Уже в декабре будет предложено странам-членам НАТО подписать план действий относительно членства в НАТО", –

подчеркнул Порошенко. Также президент пообещал освободить украинских военных моряков, которые сейчас сидят в московском СИЗО после провокации в Керченском проливе.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля. Главой государства может стать либо шоумен Владимир Зеленский – лидер первого тура президентской гонки – либо Петр Порошенко.


Валентина МАЙОРОВА
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