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Раскрыта главная тайна жены Порошенко

Петр Порошенко с супругой. Фото: www.globallookpress.com
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Всплыли ранее неизвестные факты биографии первой леди Незалежной

Марина Порошенко, жена украинского президента Петра Порошенко, родилась не в Киеве, как указывается в ее официальной биографии, а в далеком Семипалатинске, на востоке Казахской ССР.

Об этом сообщил портал "Страна", в распоряжении которого оказалась выписка из архива МВД. Во времена СССР в Семипалатинске действовал ядерный полигон – здесь был произведен первый в Советском Союзе подземный ядерный взрыв. Это был закрытый город, попасть в него можно было только сотрудникам местных заводов и военным.

По информации источника, в 1962 г., когда родилась Марина Порошенко, там активно проводили ядерные испытания. Мать Марины Анатольевны – Людмила Николаевна Переведенцева работала на киевском военном заводе "Арсенал". Журналисты предположили, что женщина была откомандирована в Семипалатинск в длительную командировку для развития советской ядерной промышленности.

Пока неизвестно, что послужило причиной умолчания правды об истинном месте рождения Марины Порошенко. Возможно, это вызвано статусом закрытого города. Администрация Петра Порошенко не дала комментариев по этому поводу, отмечает телеканал "Царьград".

Валентина МАЙОРОВА
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